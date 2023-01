Orlen wzmocni pozycję na regionalnym rynku polietylenu dzięki nowemu przejęciu Alert

PKN Orlen podaje w informacji prasowej, że sfinalizował przejęcie części biznesu należącej do największego krajowego wytwórcy tworzyw sztucznych – spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem. Jest ona związana z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, a także obsługą klientów na polskim rynku. Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydały urzędy antymonopolowe w Polsce i Holandii. Zdolności wytwórcze przejętych aktywów wynoszą 100 tys. ton rocznie, co oznacza, że PKN Orlen samodzielnie, jako jedyny w Polsce wytwórca polietylenu LDPE, pokryje ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten produkt.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Orlen przejmuje część biznesu Basell Orlen Polyolefins

Polietylen niskiej gęstości, czyli LDPE, to produkt w pełni podlegający recyclingowi, który odgrywa ważną rolę w gospodarce obiegu zamkniętego. Jest to polimer powszechnie stosowany do produkcji wyrobów konsumenckich i przemysłowych. Powstają z niego m.in. folie, worki, kanistry, opakowania do żywności, a także elementy urządzeń elektronicznych, np. przewody i kable. – Uważnie obserwujemy otoczenie i widzimy, że na światowych rynkach popyt na produkty petrochemiczne dynamicznie rośnie. Według prognoz, do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. To dla nas duża szansa. Chcemy mieć jak największy udział w tym perspektywicznym biznesie, bo to pozwoli nam w szybkim tempie zwiększać zyski. Transakcja, którą sfinalizowaliśmy, otwiera przed nami takie możliwości. Analizujemy także projekt, którego realizacja umożliwiłaby nam rozszerzenie portfolio o kolejny produkt petrochemiczny i umocniła naszą pozycję jako czołowego producenta w Europie. W przyszłości to właśnie ten obszar naszej działalności ma generować połowę zysków pochodzących z przerobu ropy naftowej – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Polska jest największym konsumentem polietylenu LDPE w Europie Środkowej, a w 2025 roku będzie odpowiadać już za blisko 35 procent regionalnego popytu. Obecnie krajowe zapotrzebowanie na ten produkt wynosi ok. 300 tys. ton rocznie, z kolei w Europie Środkowej to blisko 800 tys. ton. Natomiast zdolności produkcyjne w tej części Europy szacowane są na 520 tys. ton. Według prognoz, w 2025 roku rynek LDPE w Europie Środkowej wzrośnie do ok. 890 tys. ton, a w Polsce do ok. 312 tys. ton, w czym PKN ORLEN będzie miał znaczący udział.

PKN Orlen w lipcu ubiegłego roku podpisał przedwstępną umowę na przejęcie części aktywów Basell Orlen Polyolefins. – Uzyskanie wszelkich zgód urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii pozwoliło sfinalizować transakcję. Basell Orlen Polyolefins to wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN i LyondellBasell Industries, w którym posiadają one po 50 proc. udziałów. Po wyodrębnieniu ze spółki części obszaru produkcyjno-biznesowego LDPE, Basell Orlen Polyolefins skoncentruje się na rozwoju technologii PP, stosowanej do wytwarzania polipropylenu oraz HDPE, wykorzystywanej w produkcji polietylenu dużej gęstości. W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku PKN ORLEN pracuje nad koncepcją rozbudowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w Zakładzie w Płocku. Koncern podpisał w ubiegłym roku umowę na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii polimerowych, spółką LyondellBasell – czytamy w informacji prasowej.

PKN Orlen/Michał Perzyński