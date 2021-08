Ukraińcy piszą, że Orlen chce kupić stacje paliw Ukrnafty, ale nie ma takiej decyzji Alert

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Media ukraińskie sugerują, że PKN Orlen chciałby kupić stacje paliw na Ukrainie, ale według informacji BiznesAlert.pl nie padła żadna deklaracja Polaków w tej sprawie.

Po spotkaniach prezesa PKN Orlen w Kijowie z ministrami energii i spraw zagranicznych portal ukraiński Enkorr przekonuje, że Polacy są zainteresowani stacjami paliw Ukrnafty należących do Naftogazu oraz Grupy Privat.

Portal Enkorr podaje, że dziesięciu menadżerów Orlenu razem z jego prezesem Danielem Obajtkiem rozmawiało na ten temat w Kijowie. Tematem rozmów były także inwestycje w rafinerie na Ukrainie, dostawy ropy oraz wsparcie przy tworzeniu ministerstwa handlu zagranicznego.

– Orlen to firma z wielkimi możliwościami i liczyliśmy na propozycję inwestycji w wydobycie, wielkie zakłady petrochemiczne i ropociągi, ale póki co pojawiło się tylko pragnienie zakupu stacji paliw Ukrnafty, które – chociaż pożądane – to nie jest zbyt drogie – mówi źródło Enkorr mające brać udział w rozmowach.

Według informacji BiznesAlert.pl rozmowy na temat stacji paliw na Ukrainie nie zakończyły się żadną deklaracją Orlenu. Prezes Daniel Obajtek spotkał się między innymi ze swym odpowiednikiem z Naftogazu, Jurijem Witrenką.

Enkorr/Wojciech Jakóbik