PKP Intercity wprowadza nową ofertę „Junior 6 Plus” – tańsze podróże dla dzieci i młodzieży 

PKP Intercity postawiła na wsparcie młodych podróżnych, wprowadzając nowy program „Junior 6 Plus”. Pozwala on dzieciom i młodzieży na znacznie tańsze przejazdy pociągami.

Program „Junior 6 Plus” jest adresowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat, a także do grup, którym towarzyszy opiekun. Grupa korzystająca z tej oferty może składać się z pięciu młodszych pasażerów i jednej osoby dorosłej powyżej 26 roku życia. „Każdej piątce „juniorów” może towarzyszyć osoba, która ukończyła 26 lat.” – czytamy komunikat PKP Intercity.

Ofertą objęte są wyłącznie bilety jednorazowe na przejazdy w 2. klasie pociągami TLK, IC, EIC oraz EIP, z zastrzeżeniem, że bilety muszą dotyczyć podróży bez przesiadek. Warto dodać, że bilety są dostępne jedynie w kasach biletowych, co może być pewnym utrudnieniem dla pasażerów preferujących zakup online.

Ceny biletów

„Junior 6 Plus” oferuje obniżone ceny biletów. Przykładowo, przejazd pociągiem TLK lub IC na trasie poniżej 55 kilometrów kosztuje 4 zł, w przedziale 56-125 km to 9 zł, a na trasach powyżej 361 km – 24 zł.

„Ceny biletów na pociąg Pendolino są również korzystne. Przykładowo podróż z Krakowa do Warszawy będzie kosztowała 49 zł, a na trasie Kraków – Gdynia 99 zł. Za 99 zł można też pojechać np. z Katowic do Trójmiasta albo z Trójmiasta do Krakowa” – informuje PKP Intercity.

Należy też pamiętać, że ceny mogą być jeszcze niższe, jeśli dany pasażer ma prawo do ulg ustawowych, takich jak uczniowskie czy studenckie.

Propozycja dla grup

„Junior 6 Plus” to oferta skierowana nie tylko do małych grup znajomych, ale także do większych zorganizowanych grup, takich jak wycieczki szkolne. Dzięki nowym zasadom, każdej piątce młodszych podróżnych może towarzyszyć jeden dorosły, co sprawia, że oferta jest korzystna zarówno dla grup dziecięcych podróżujących z opiekunami, jak i dla nastolatków planujących wspólny wypad.

PKP Intercity umożliwia sprawdzenie dostępności biletów i połączeń objętych promocją już na 40 dni przed planowaną podróżą, co daje możliwość wcześniejszego zaplanowania wyjazdu. Niemniej jednak, liczba miejsc objętych ofertą jest limitowana i uzależniona od prognozowanej frekwencji na danej trasie.