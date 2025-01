Podatek od płotu – fakty, mity i stanowisko Ministerstwa Finansów

Wpisanie przez Ministerstwo Finansów ogrodzeń na listę obiektów uznawanych za budowle wywołało niemałe zamieszanie. Zrobiła się wrzawa, że rząd w 2025 roku opodatkował przedsiębiorców nowym podatkiem – tym razem od płotów. Zareagował sam fiskus, który sprostował, że podatek ten nie jest nową daniną, lecz kontynuacją wcześniej obowiązujących zasad. I co więcej, zmiany w przepisach mają na celu jedynie doprecyzowanie przepisów, a nie wprowadzenie nowych obciążeń.

Co zmienia nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadza ona m.in. załącznik zawierający wykaz obiektów uznawanych za budowle. Na liście znalazły się takie obiekty, jak amfiteatry, płyty stadionów i tunele dla zawodników, kontenerowe obiekty trwale związane z gruntem, mosty i estakady, składowiska odpadów oraz ogrodzenia.

Wprowadzenie wykazu do ustawy miało na celu wyeliminowanie niejasności związanych z interpretacją pojęcia „budowla”, które do tej pory było definiowane przez odniesienie do przepisów prawa budowlanego. Już wcześniej ogrodzenia związane z działalnością gospodarczą były uznawane za budowle i podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nowelizacja jedynie to usankcjonowała, przenosząc definicję budowli do ustawy podatkowej.

Podatek od ogrodzenia: kogo dotyczy?

Podatek od ogrodzenia, wynoszący 2 proc. jego wartości, dotyczy wyłącznie ogrodzeń, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby podlegać opodatkowaniu, ogrodzenie musi być trwale związane z gruntem oraz wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej.

Przykładem mogą być ogrodzenia fabryk, magazynów, centrów logistycznych czy zakładów usługowych. Nie podlegają natomiast opodatkowaniu ogrodzenia domów jednorodzinnych, nawet jeśli ich część wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak gabinet lekarski czy biuro rachunkowe. Budynki mieszkalne zachowują swój pierwotny charakter mieszkalny, a tym samym ogrodzenia takich posesji są wyłączone z opodatkowania.

Wyjątek dla działalności leśnej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia również, że w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, działalność leśna nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że ogrodzenia związane z lasami – niezależnie od tego, czy należą do osób prywatnych, czy do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie w wyniku nowelizacji i obowiązują na takich samych zasadach jak dotychczas.

Ministerstwo Finansów dementuje doniesienia o nowym podatku

W związku z narastającą falą krytyki, Ministerstwo Finansów postanowiło zdementować pojawiające się w mediach informacje o rzekomym nowym podatku od ogrodzeń. W opublikowanym 19 stycznia 2025 roku oświadczeniu resort wyraźnie podkreślił, że podatek od ogrodzeń związanych z działalnością gospodarczą obowiązywał już przed 2025 rokiem. Nowelizacja ustawy nie wprowadza nowej daniny, a jedynie precyzuje zasady, które dotąd były interpretowane na podstawie przepisów prawa budowlanego. Ogrodzenia budynków mieszkalnych oraz ogrodzenia niezwiązane z działalnością gospodarczą pozostają wyłączone z opodatkowania.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Celem wprowadzenia zmian było wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, które wcześniej pojawiały się w związku z odwołaniami do prawa budowlanego. Uściślenie przepisów jak twierdzi MF – pozwoli na większą przejrzystość i jasność w stosowaniu prawa podatkowego. Resort finansów zaznacza, że nowe przepisy nie generują dodatkowych obciążeń, a jedynie systematyzują istniejące regulacje.