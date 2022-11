Sasin: Polska będzie musiała przywrócić VAT na paliwa i nawozy Alert

– Będziemy musieli przywrócić wyższe stawki VAT nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale także w przypadku paliw i nawozów; możemy za to utrzymać zerowy VAT na żywność – mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin w rozmowie z Polskim Radiem.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Foto: MAP

Wicepremier Jacek Sasin wypowiedział się na temat tzw. tarczy antyinflacyjnej i podatków na surowce energetyczne. – Będziemy musieli, niestety, VAT przywrócić, nie tylko w tym zakresie, ale w obszarze pozostałych surowców energetycznych, również nawozów. Polski rząd otrzymał informację od Komisji, że obniżenie stawek VAT jest niezgodne z prawem europejskim i musimy VAT przywrócić i akcyzę w przypadku chociażby rynku paliwowego, gdzie ona funkcjonuje – powiedział.

– Jedynym odstępstwem, które udało się nam uzyskać, jest możliwość utrzymania zerowego VAT na żywność. To, że żywność będzie tańsza, to jest zasługa również naszego rządu, który taką odważną decyzję podjął, a potem wywalczył w Komisji Europejskiej zgodę na to. Natomiast w przypadku surowców energetycznych i również energii elektrycznej takiej zgody uzyskać się nie udało – dodał w rozmowie z Polskim Radiem.

Od lutego 2022 roku Polska wprowadzała obniżki, m.in. podatku VAT na paliwa. Stawka została obniżona z 23 do 8 procent, czego efektem był spadek cen paliw na stacjach.

Radio Maryja/Polskie Radio/Jędrzej Stachura