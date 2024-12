PODSUMOWANIE ROKU 2024 W MEDIACH

Przygotowując kalendarium ważniejszych wydarzeń ze środowiska medialnego i sfery dziennikarskiej w Polsce w mijającym 2024 roku należy zwrócić uwagę na znaczenie i różnorodność opisywanych poniżej faktów. Wiadomo, że nie można tutaj wskazać nawet części wszystkich istotnych wydarzeń medialnych. Te, które wymieniono zaprezentowano po wnikliwym, ale jednak subiektywnym wyborze, w formie skrótu. Na pewno jednak niektóre z nich przejdą do historii mediów, nie tylko w Polsce.

Styczeń 2024

PricewaterhouseCoopers oszacował, że w 2024 toku „wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie 64,8 mld zł” – podano na początku roku.

W styczniu 2024 r. trwało „szacowanie strat” po bezprawnym przejęciu przez rząd Donalda Tuska mediów publicznych w Polsce. Wg. organizacji dziennikarskich i praw człowieka nie sposób podać ilu dziennikarzy i pracowników TVP, PR i PAP straciło pracę w wyniku decyzji nielegalnie wybranych (z pominięciem Rady Mediów Narodowych) szefów mediów publicznych. Nie da się też – jak podało SDP – ocenić strat wizerunkowych – przede wszystkim wyłączenia sygnału kanału informacyjnego TVP Info i 16 lokalnych oddziałów TVP podczas trwania inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Komu wzrasta, komu spada

Pod koniec stycznia 2024 r zanotowano ogromny wzrost oglądalności niezależnej od rządu stacji TV Republika przy dramatycznie słabnącej oglądalności TVP; to samo dzieje się w publicznym radiu; wzmacnia się Radio Wnet; coraz popularniejsze stają się portale konserwatywne, m.in. wPolityce, Niezależna.pl, Tysol.pl i inne oraz media chrześijańskie.

Są niepokojące sygnały o znikaniu ze stron internetowych mediów publicznych całych bloków archiwalnych programów wyprodukowanych w latach 2016 – 2023. Byli już dziennikarze i pracownicy TVP twierdzą, że archiwa tej instytucji są celowo ukrywane a nawet niszczone, aby nie było do nich dostępu.

Od 20 grudnia do końca stycznia w wielu protestach stanowiskach i oświadczeniach przeciwko bezprawnemu przejmowaniu mediów publicznych przez rząd oraz nielegalnemu postawieniu w stan likwidacji TVP, PR i PAP opowiedziały się: Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz Oddziały SDP – Gdański, Dolnośląski, Łódzki, Wielopolski, Warszawski i Śląski.

W całym kraju przed siedzibami mediów publicznych trwały protesty odbiorców przeciwko siłowemu przejęciu przez rząd Donalda Tuska TVP, PR i PAP.

Luty 2024 r.

1 lutego 2024 r. ruszył Kanał Zero – kanał internetowy na platformie YouTube założony 24 października 2023 r. przez Krzysztofa Stanowskiego. W pierwszych dniach dziełalności Kanał Zero zebrał ponad 1,3 miliona subskrybentów i ponad 340 mln wyświetleń zamieszczonych tam materiałów. Do KZ z Kanału Sportowego wraz ze Stanowskim przeszli m.in. Przemysław Rudzki, Robert Mazurek i Maciej Dąbrowski. Pierwszym gościem KZ był prezydent RP Andrzej Duda.

Władze SDP przeciwko likwidacji Tygodnika TVP. „Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko likwidacji wartościowego i realizującego misję mediów publicznych Tygodnika TVP przez uzurpatorskie władze TVP S.A. po siłowym przejęciu przez nie mediów publicznych 20 grudnia 2023 r. oraz protestuje przeciwko usunięciu z Internetu zarówno jego wersji polskiej, jak i wydań obcojęzycznych” – to treść protestu ZG SDP z początku lutego 2024 r.

Zmiany, zmiany, zmiany

Ponad 700 pracowników regionalnych rozgłośni Polskiego Radia podpisało się pod listem do szefa resortu kultury, premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, w którym stanowczo protestują przeciwko pomysłowi połączeniu regionalnych rozgłośni Polskiego Radia z regionalnymi ośrodkami telewizyjnymi.

Rada Konsultacyjna Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprotestowała „przeciwko dyskryminacji i wykluczaniu z obiegu gospodarczego polskich, prywatnych, niezależnych mediów ze względu na poglądy i postawę ideową przez niektóre lewicowo-liberalne środowiska medialne i polityczne poprzez zastraszanie ich reklamodawców. Narusza to zasadę wolnej konkurencji, czyli podstawową zasadę, na której opiera się każde demokratyczne państwo” – napisano.

Rada Nadzorcza Polska Press odwołała prezesa spółki Stanisława Bortkiewicza oraz członków zarządu Dorotę Kanię, Łukasza Gresztę i Miłosza Szulca. Informacja o odwołaniu zarządu Polska Press, największego wydawcy gazet i portali regionalnych, pojawiła się 23 lutego 2024 r.

Program 1 Polskiego Radia zrezygnował pod koniec lutego 2024 r. z cotygodniowej audycji „Historia żywa”, w której red. Dorota Truszczak rozmawiała z historykiem prof. Andrzejem Nowakiem.

Parlament Europejski przegłosował przepisy w sprawie bezpodstawnych i stanowiących nadużycie pozwów sądowych (tzw. SLAPP), którymi nękani są m.in. dziennikarze.

Jak ustaliła pod koniec lutego 2024 r. „Gazeta Polska Codziennie”, po siłowym przejęciu telewizji publicznej z portalu TVP Info zniknęło około 5,5 mln materiałów dziennikarskich, które były tworzone od 2008 r.

Marzec 2024 r.

Na początku marca 2024 r. Polskie Radio poinformowało, że związana od 41 lat z Trójką Beata Michniewicz nie będzie już prowadziła rozmów politycznych. Zastąpiła ją dziennikarka „Newsweeka” Renata Grochal.

11 marca 2024 r. CMWP SDP opublikowało protest przeciwko ograniczaniu przez TVP pieniędzy na działalność TV Biełsat. „CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko planowanemu, drastycznemu zmniejszeniu budżetu Telewizji Biełsat w 2024 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i TVP S.A. w likwidacji oraz apeluje do wszystkich odpowiedzialnych osób i instytucji o podjęcie działań w celu utrzymania tej stacji” – napisała dyrektor CMWP SDP Jolanta Hajdasz.

Biełsat do likwidacji

12 marca 2024 r. władze TVP S.A. w likwidacji zwolniły z funkcji dyrektora TV Biełsat pomysłodawczynię i wieloletnią szefową stacji Agnieszkę Romaszewską-Guzy. Cztery dni później nielegalnie wybrane władze TVP w likwidacji przekształciły jej zwolnienie w zwolnienie dyscyplinarne pod – jak zapewnia była szefowa Biełsatu – nieprawdziwymi zarzutami finansowymi. Protest przeciwko zwolnieniu szefowej stacji wystosowały SDP i CMWP SDP. 16 marca 2024 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zapewnił, że KRRiT nie godzi się na likwidację Biełsatu.

Parlament Europejski uchwalił 14 marca 2024 r. nowe przepisy, które mają m.in. chronić dziennikarzy przed inwigilacją, ingerencją polityczną czy gospodarczą oraz zapobiegać usuwaniu treści przez duże platformy internetowe.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nałożył na likwidatora TVP Daniela Gorgosza karę w wysokości 145 tys. zł. Powodem jest nieudzielenie informacji na temat działalności TVP S.A. w likwidacji.

Nowy program w TV Republika będzie miał były dziennikarz TVP Adrian Klarenbach – podała w połowie marca stacja. W TV Republika prace znaleźli również inni dziennikarze z TVP, m.in. Anna Popek, Sławomir Olechowski, Adrian Borecki, Rafał Patyra, Monika Borkowska i Michał Solarz. Do stacji wrócił też jej dyrektor programowy Michał Rachoń.

Od kwietnia Arleta Bojke, dziennikarka od prawie 20 lat związana z Telewizją Polską, dołączy do zespołu Kanału Zero – podał w 26 marca 2024 r. na swoim profilu X twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Kwiecień 2024 r.

2 kwietnia Maria Przełomiec, która od 2007 r. prowadziła program „Studio Wschód”, pożegnała się z TVP. Jej audycja zniknęła z anteny telewizji publicznej po bezprawnym przejęciu przez rząd mediów publicznych w grudniu 2023 r. Protest w tej sprawie wystosowały SDP i CMWP SDP.

Na początku kwietnia 2024 r. podano, że po 18 latach, w tym ponad pięciu na stanowisku redaktora naczelnego, Grzegorz Nawacki rozstaje się z „Pulsem Biznesu”.

9 kwietnia 2024 r. poinformowano, że Katarzyna Dębek, dotychczasowa zastępczyni redaktora naczelnego magazynu „Forbes”, obejmie 15 kwietnia 2024 r. stanowisko szefowej wszystkich tytułów wydawanych pod marką Forbes.

Policja skonfiskowała drona i kartę pamięci należące do Telewizji Republika. Było to 9 kwietnia 2024 r. Jak twierdzi reporter stacji, znajdowały się na niej materiały objęte tajemnicą dziennikarską.

W kwietniu 2024 r. po badaniach słuchalności Radio Track obejmującej pierwszy kwartał 2024 roku okazało się, że Radio Wnet zanotowało lepszy wynik niż w 2023 r. i wyprzedziło m.in. Polskie Radio 24. Najchętniej słuchaną rozgłośnią w pierwszych trzech miesięcy roku była RMF FM.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski poinformował, że podjął decyzję o windykacji 550 tys. zł kary jaką TVN miał zapłacić za emisję reportażu „Bielmo. Franciszkańska 3”. „Ponieważ nadawca TVN SA nie uiścił w terminie kary pieniężnej w wysokości 550 tys. zł wymierzonej za naruszenie art 18 ust. 1 i 2 ustawy o rtv w audycji „Franciszkańska 3” podjąłem decyzję o windykacji dla Skarbu Państwa należności budżetowych od ukaranej” – napisał 11 kwietnia 2024 r. w serwisie X Maciej Świrski.

Obrona

CMWP SDP zaprotestowało w połowie kwietnia 2024 r. przeciwko prawomocnemu skazaniu red. Sebastiana Morynia, byłego zastępcy redaktora naczelnego TV Republika za publikację artykułu „Obrońcy SB-ków Obywatele RP blokują wjazd do Ministerstwa Sprawiedliwości”. W ocenie CMWP SDP wyrok ten w rażący sposób narusza zasadę wolności słowa i prawo dziennikarza oraz jego redakcji do swobody wypowiedzi. CMWP i SDP zorganizowało zbiórkę pieniędzy na pomoc prawna dla Morynia.

„Celowe i nielegalne zakłócenia sygnału programu Radia Maryja dnia 10 kwietnia 2024 r. pochodziły z obszaru regionu kaliningradzkiego na terytorium Federacji Rosyjskiej” – wyjaśniła Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Europejska Organizacja Telekomunikacji Satelitarnej IGO EUTELSAT.

KRRiT przeprowadziła monitoring sztandarowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej „19.30”. Zauważono m.in. unikanie informacji niewygodnych dla koalicji rządzącej, błędy merytoryczne i wpadki techniczne.

Pod koniec kwietnia 2024 r. ogłoszono, że Tomasz Sekielski, redaktor naczelny „Newsweeka” podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Od maja 2024 r. p.o. redaktora naczelnego był dotychczasowy zastępca szefa redakcji Michał Szadkowski, który pod koniec roku został oficjalnie nowym naczelnym „Newsweeka”. Stało się to kilka dni po opublikowaniu przez tygodnik reportażu Renaty Kim o tym, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia był studentem skompromitowanej uczelni Collegium Humanum.

29 kwietnia br. Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP i wiceprezes SDP podpisała „List otwarty w obronie praw księdza Michała Olszewskiego, prezesa Fundacji Profeto”, niesłusznie – jej zdaniem – aresztowanego księdza, który współpracował z Funduszem Sprawiedliwości budując na jego zlecenie ośrodek dla ofiar przemocy. O jego losie miał zadecydować były wiceminister w rządzie PO-PSL. List został przekazany opinii publicznej przed rozprawą, na której sąd miał rozpatrzeć zażalenie na tymczasowy areszt księdza Olszewskiego, który został osadzony w więzieniu tuż przed Świętami Wielkanocnymi. List w obronie księdza Michała Olszewskiego podpisało wielu znanych dziennikarzy i działaczy społecznych m.in. Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Paweł Nowacki, Piotr Gursztyn, Goran Andrijanić, Marek Formela, Maciej Pawlicki, Michał Adamczyk, Jan Pospieszalski, Marcin Wikło, Bronisław Wildstein, Małgorzata Żaryn, Jan Żaryn, Andrzej Rafał Potocki, Piotr Semka, prof. Stanisław Mikołajczak, czy Teresa Bochwic. List podpisał także red. Krzysztof Skowroński, prezes SDP.

Maj 2024 r.

Według projektu Karty Powinności na lata 2025 – 2029, który likwidator Telewizji Polskiej Daniel Gorgosz przesłał do Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, z oferty TVP ma zniknąć 7 kanałów tematycznych, m.in. TVP Historia, TVP Nauka i TVP Kobieta.

Nowi i jublilaci

„Otwarta Konserwa” – to nowy kanał na YouTubie, który uruchomił były wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej Krzysztof Ziemiec.

Łukasz Grzymisławski objął kierownictwo redakcji dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do czytania”, będącego częścią portfolio wydawniczego spółki Wyborcza.

25 maja 2024 r. Radio Wnet obchodziło 15. Rocznicę utworzenia. Rozgłośnię prowadzi od 2009 r. prezes Radia Wnet Krzysztof Skowroński, wieloletni prezes SDP. Radio Wnet najpierw było stacją internetową, emisję na falach radiowych radio rozpoczęło w październiku 2018 roku w Warszawie i Krakowie. Obecnie stacja nadaje też we Wrocławiu, w Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie.

W maju 2024 r. poinformowano, że TVP w likwidacji notowała niespotykane od 1989 r. spadki oglądalności. TVP Info w kwietniu 2024 r. straciła najwięcej widzów wśród kanałów informacyjnych. Bardzo dużymi wzrostami mogą pochwalić się Telewizji Republika i Telewizja wPolsce.pl.

Czerwiec 2024 r.

Polsat wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że dziennikarka tej telewizji Dorota Gawryluk nie będzie brała udziału jako kandydatka w najbliższych wyborach prezydenckich.

Od 4 czerwca 2024 r. Telewizja Republika emituje swój program satelitarny i poprzez sieci kablowe w wyższej jakości, w standardzie HD.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprotestowało w połowie czerwca przeciwko dyscyplinarnemu zwolnieniu z Polskiej Agencji Prasowej dziennikarza Huberta Bekrychta, łódzkiego korespondenta agencji. Bekrycht jest sekretarzem generalnym SDP i redaktorem naczelnym portalu sdp.pl. Wśród zastrzeżeń PAP wymieniła publikowanie przez Bekrychta (bez honorariów) artykułów na sdp.pl (w tym wspomnienia o zmarłym dziennikarzu) i wykonywanie funkcji sekretarza generalnego SDP, przede wszystkim zaś aktywność związaną z protestami przeciwko bezprawnemu przejęciu przez rząd mediów publicznych. Bekrycht pozwał PAP.

Przejęcia i nagrody

Agora poinformowała o sfinalizowaniu transakcji zakupu od czeskiej firmy SFS Ventures pozostałych 49 proc. udziałów w spółce Eurozet (właściciel m.in. Radia ZET).

Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz, autorzy serialu dokumentalnego „Reset”, otrzymali pierwszą Główną Nagrodę Wolności Słowa w 30. Edycji Konkursu Nagrody SDP, przyznawaną za publikacje w obronie demokracji i praworządności. Nagrodę Watergate przyznano Anicie Gargas a Laur SDP wręczono Agnieszce Romaszewskiej-Guzy.

Lipiec 2024

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowanie przeprosin Telewizji Republika za niewpuszczenie dziennikarzy tej stacji na konferencje prasowe. Chodzi m.in. o niewpuszczenie reportera Republiki Łukasza Żmudy na konferencję ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Przez cały rok 2024 wiele razy rząd, ministerstwa i instytucje państwowe wiele razy odmawiały TV Republika wstępu na konferencje prasowe. Jesienią 2024 r. reportera stacji Janusza Życzkowskiego nie wpuszczono na posiedzenie sztabu kryzysowego podczas powodzi na południowym zachodzie kraju uniemożliwiając podanie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców. Zakaz dotyczył też innych konserwatywnych mediów m.in. telewizji wPolsce24 – poinformowali dziennikarze tej stacji. Przez cały rok przeciwko przypadkom zakazu uczestnictwa w konferencjach prasowych rządu i instytucji państwowych protestowało CMWP SDP.

Polsat poinformował na początku lipca o nowym programie śniadaniowym stacji. Pasmo nazwano Halo tu Polsat. Program mają poprowadzić m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy prowadzili podobny blok w TVP.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski podpisał dokument koncesyjny dla telewizji Republika i wPolsce24. Obie telewizje są dostępne na multipleksie naziemnym MUX-8 kolejno na pozycjach 51. i 52.

Rada Programowa Telewizji Polskiej w stanie likwidacji odrzuciła wniosek Krzysztofa Lufta, wzywający KRRiT do natychmiastowego przekazania publicznemu nadawcy 200 mln zł środków abonamentowych.

Agnieszka Romaszewska, była dyrektor Telewizji Biełsat, zażądała przeprosin od TVP po tym, jak likwidator Telewizji Polskiej, Daniel Gorgosz, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownictwo Biełsatu. Romaszewska zaprzecza zarzutom malwersacji i podkreśla, że wszystkie umowy były zgodne z procedurami TVP. W marcu Romaszewską-Guzy zwolniono z TVP dyscyplinarnie.

Główny udziałowiec Fratrii – właściciela m. in. gazety „Sieci”, portalu wPolityce i telewizji wPolsce – Apella podała, że przychody spółki wzrosły o 10,7 proc, przynosząc zysk na poziomie 7 mln zł. Według raportu, zeszłoroczne przychody Fratrii przekroczyły 40 mln PLN, a zysk wyniósł 6,8 mln zł. Zdecydowana większość wpływów Fratrii, tak jak w poprzednich latach, pochodziła z reklam.

Nagranie zainscenizowanego, nieprawdziwego kolegium redakcyjnego Kanału Zero zostało już wyświetlone 5 milionów razy. Najnowsza prowokacja Krzysztofa Stanowskiego, na którą dał się nabrać Zbigniew Stonoga mocno nadwyrężyła także wiarygodność wielu znanych dziennikarzy i polityków.

Nowi szefowie

Wojciech Surmacz, który do grudnia 2023 roku był szefem Polskiej Agencji Prasowej, został powołany na prezesa spółki Media Alert, wydającej portal Biznes Alert – serwis poświęcony energetyce, infrastrukturze i bezpieczeństwu. Należy do spółki Media Alert, której właścicielem jest Instytut Jagielloński.

„Zarząd Media Alert Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż uzyskał od Instytutu Jagiellońskiego z siedzibą w Warszawie informację o powołaniu Wojciecha Surmacza przez Walne Zgromadzenie Spółki na stanowisko prezesa zarządu oraz Marcina Roszkowskiego do zarządu Media Alert Sp. z.o.o.” – napisała spółka w komunikacie. W związku z tymi zmianami oraz „planami dalszego rozwoju i realizacji nowych projektów medialnych, funkcję redaktora naczelnego portali wydawanych przez Media Alert Sp. z.o.o. objął Cezary Bielakowski [do grudnia 2023 r. redaktor naczelny PAP – red], a jego zastępcą został Tomasz Jarosz [do grudnia 2023 r. z-ca redaktora naczelnego PAP]” – podano.

Serpień 2024

Pojawiły się informacje, że Discovery chce sprzedać TVN-u ze względu na poważną sytuację rynkową. To efekt spadku przychodów, który związany jest z rosnącą konkurencją ze strony platform streamingowych.

Za interpretację słów piosenki

Po zawieszeniu w obowiązkach dziennikarza TVP, Przemysław Babiarz wrócił do komentowania Igrzysk Olimpijskich w TVP. 1 sierpnia 2024 r. odbyło się spotkanie władz telewizji z komentatorem i ogłoszono jego powrót. Dwa dni wcześniej na antenie TVP 1 w programie “19.30” Marek Czyż uzasadniał decyzję o zawieszeniu komentatora powołując się na „wysokie standardy obowiązujące w TVP.” Władze telewizji publicznej w likwidacji ugięły się pod falą krytycznych reakcji i komentarzy w obronie Babiarza. Protestowało m.in. SDP. TVP oskarżano o łamanie wolności słowa i stosowanie cenzury. „Najpierw poczułem ulgę, a potem wielką radość, że wracam do mikrofonu. Cały czas mam też w sercu wdzięczność i zdziwienie, że tak wiele osób z różnych środowisk wyraziło mi swoje poparcie”- powiedział Przemysław Babiarz podczas wywiadu dla Przeglądu Sportowego. Babiarz został zawieszony w obowiązkach komentatora TVP po tym, jak podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wypowiedział się na temat piosenki Johna Lennona „Imagine”, którą nazwał „manifestem komunistycznym”.

Po największej od zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów między Waszyngtonem a Moskwą, prezydent Rosji Władimir Putin osobiście przywitał kilkanaście osób podejrzanych o szpiegostwo, między innymi pułkownika rosyjskich służb Pawła Rubcowa, który w Polsce i na Ukrainie udawał hiszpańskiego dziennikarza. Pablo Gonzales, bo takiej tożsamości używał, został zatrzymany przez polskie służby specjalne przy granicy z Ukrainą cztery dni po rozpoczęciu inwazji Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Rubcowa broniły lewicowe, międzynarodowe organizacje dziennikarskie i praw człowieka. W obronie rosyjskiego szpiega uchodzącego za hiszpańskiego reportera protestowano też w Polsce. Rubcow miał w Warszawie wielu znajomych pracujących m.in. w mediach ogólnopolskich, jedna z polskich dziennikarek Magdalena Ch. – korespondentka mediów europejskich była jego partnerką.

I ciąg dalszy tej sprawy. Burza wokół postaci Magdaleny Ch., znanej dziennikarki publikującej w opiniotwórczych mediach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Portal Frontstory.pl ujawnił, że prokuratura postawiła jej zarzut pomocnictwa w działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Informacja ta wywołała lawinę komentarzy. Magdalena Ch. była partnerką Pablo Gonzáleza, znanego również jako Paweł Rubcow, szpieg i pułkownik GRU witany na moskiewskim lotnisku przez Putina.

Wrzesień 2024

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące zmian w ustawie medialnej. Wstępne założenia projektu przewidują likwidację abonamentu RTV oraz poszerzenie kompetencji KRRiT. Do rozmów nad projektem ustawy nie została zaproszona sama Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz największa w Polsce, licząca prawie 3 tys. członków organizacja skupiająca ludzi mediów – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Kolejna konserwatywna telewizja

Ruszyła stacja wPolsce24 zarządzana przez koncern Fratria, z którym związani są bracia Jacek i Michał Karnowscy. 2 września 2024 r. o 19.30 wyemitowano pierwsze wydanie „Wiadomości”. Wśród zespołu stacji znalazło się wielu dziennikarzy, którzy wcześniej współpracowali z Telewizją Polską, m.in. szef zespołu informacyjnego Michał Adamczyk.

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wezwali dyrekcję spółki Polskie Radio Wrocław do przeprosin Polaków za „kompromitujące polską radiofonię świętowanie niemieckich rocznic”. Według KRRiT nieodpowiednie jest obchodzenie rocznicy założenia stacji, która pierwotnie była narzędziem propagandy niemieckiego, hitlerowskiego reżimu.

W drugiej połowie września 2024 roku media w całym kraju relacjonowały walkę z powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Często to dzięki kanałom informacyjnym – telewizyjnym, radiowym i internetowym, szczególnie lokalnym – mieszkańcy zagrożonych terenów dowiadywali się o zagrożeniach.

Zarząd TVP w likwidacji nie ujawnił zarobków swoich dziennikarzy. Władze telewizji publicznej odmowę tłumaczą tajemnicą handlową. Obecne, nielegalnie wybrane władze telewizji publicznej, wskazywały na „olbrzymie” zarobki poprzednich władz i czołowych dziennikarzy TVP przed bezprawnym przejęciem przez rząd mediów publicznych i postawieniu ich w stan likwidacji.

W połowie września 2024 r. Sławomir Jastrzębowski, były redaktor naczelny „Super Expressu” i Salonu24, rozpoczął współpracę z TV Republika. Jastrzębowski jest współprowadzącym porannego pasma „Przyjaciele Republiki”, prowadzi też z Michałem Wosiem program publicystyczny „Lewy z Bicepsem”.

Z konta TVP Info na platformie X zniknął wpis zawierający krytyczną wobec Donalda Tuska wypowiedź Jacka Żakowskiego. Publicysta porównał działania lidera PO do „metody putinowskiej”. W mediach społecznościowych wybuchła burza. Jedni apelowali, aby już więcej nie zapraszać Żakowskiego do TVP, inni byli zaszokowani cenzurą w tej instytucji, która według zapowiedzi zwolenników przejęcia telewizji publicznej przez rząd miała być „czystą wodą”.

Październik 2024

Zygmunt Solorz odwołał synów, Tobiasa Solorza i Piotra Żaka, z rady nadzorczej ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin) podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzja ta jest elementem szerszych zmian w zarządzie spółek Grupy Polsat Plus. Konflikt w rodzinie Solorza nasila się, ale założyciel Polsatu zapewnia, że panuje nad sytuacją w firmie.

Donald Trump kandydat na urząd prezydenta USA, nie szczędził pozytywnych słów Polakom w rozmowie z TV Republika. „Kocham Polaków […]. Mam nadzieję ze pójdą na wybory i zagłosują na mnie, bo druga strona nie lubi Polaków. Żaden prezydent nie zrobił więcej dla Polaków niż ja” – powiedział Michałowi Rachoniowi Donald Trump w wywiadzie dla TV Republika.

Sejm odwołał Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Argumentem wnioskującej o odwołanie PO było rzekome złamanie przez Czabańskiego zakazu łączenia funkcji w RMN z uczestniczeniem w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej. Tym samym PiS straciło większość w Radzie. Na miejsce Czabańskiego Sejm wybrał posła PO Wojciecha Króla, który został przewodniczącym RMN.

Jolanta Hajdasz została prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Była jedyną kandydatką na to stanowisko. Poparło ją 91 delegatów, 17 głosowało przeciwko, 3 wstrzymało się. Jolanta Hajdasz od 2011 roku była członkiem Zarządu Głównego SDP, przez dwie ostatnie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa. Od 2017 roku kieruje Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Hajdasz zastąpiła na stanowisku szefa SDP Krzysztofa Skowrońskiego, który pełnił te funkcję przez 13 lat. Skowroński to wieloletni dziennikarz, m.in. Radia Zet, TVP, radiowej Trójki, której był prezesem. Od 2009 r. jest szefem Radia Wnet, komercyjnej rozgłośni konserwatywnej.

Jak wynika z raportu udostępnionego portalowi wirtualnemedia.pl, w III kwartale 2024 r. w TVP 85,65 procent czasu poświęconego politykom, przypadło koalicji rządzącej. Najczęściej pokazywani byli politycy PO.

Krótka kariera AI w PR

Radio Kraków poinformowało o wprowadzeniu nowej formuły OFF Radia Kraków. Program miał być niemal w całości tworzony przez narzędzia sztucznej inteligencji (AI), a poprowadziły go trzy postacie wykreowane przez AI. Osoby tworzące do tej pory OFF Radio Kraków protestowały i alarmowały, że straciły pracę. Po kilku dniach eksperyment zakończono. Spowodował to m.in. „wywiad” ze zmarłą Wisławą Szymborską, który „przeprowadziła” sztuczna inteligencja udająca dziennikarkę.

Listopad 2024

Do międzynarodowego kanału informacyjny EURONEWS dołączyła nowa dziennikarka – Dominika Ćosić, która przez lata przygotowywała relacje i programy z Brukseli m.in. dla Telewizji Polskiej.

Na konferencji prasowej Donalda Tuska dziennikarka Tygodnika Solidarność i Tysol.pl Agnieszka Rutke zadała premierowi pytanie, jak widzi relacje Polska – Stany Zjednoczone po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta? Przypomniała, że wcześniej Tusk mówił, że zwycięzca ostatniej batalii o Biały Dom jest rosyjskim agentem. Pytanie nie spodobało się służbom prasowym rządu. Wg. reporterki podsekretarz stanu KPRM Agnieszka Rucińska miała grozić Rutke „końcem współpracy”. Urzędniczka zaprzecza tej wersji wydarzeń. CMWP broni dziennikarki.

Afery medialne

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był gościem Moniki Olejnik w programie „Kropka nad i”. Wzburzony pytaniem prowadzącej o pochodzenie swojej żony, Anny Applebaum, wyszedł ze studia przed wyłączeniem kamer. Dziennikarka TVN wydała oświadczenie. „Przepraszam Państwa” – napisała na Istagramie.

Na platformie X rozgorzała debata po artykule w Gazecie Polskiej „Mroczne tajemnice rodziny Gajewskich” o współudziale ojca posłanki PO Kingi Gajewskiej i teścia wiceministra sprawiedliwości i posła PO Arkadiusza Myrchy w potwornej zbrodni i innych kontrowersyjnych sprawach związanych z ojcem – teściem pary parlamentarzystów PO.

Ostatecznie zlikwidowano TV Biełsat – stację nadającą po białorusku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku dla widzów z terenów dawnego Związku Sowieckiego pozbawionych rzetelnego przekazu. Biełsat zlikwidowała TVP w likiwdacji wyłączając stację ze struktur telewizji publicznej przejętej prawie rok wcześniej przez rząd. W marcu 2024 r. dyscyplinarnie zwolniono wieloletnią szefową Biełsatu Agnieszkę Romaszewską-Guzy. Pod koniec roku ze stacji odszedł Aleksiej Dzikawicki, zastępca Romaszewskiej-Guzy.

TVP info przerwała nadawanie konferencji prasowej kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego przekonując swoich widzów, że otoczenie obywatelskiego kandydata lub nawet sam kandydat obawia się pytań dziennikarzy mediów głównego nurtu. Okazało się, że transmisję zerwano w momencie, kiedy prowadzący konferencję prosił dziennikarzy o pytania do kandydata, co pokazały inne telewizje. Prezenterka TVP Info przeprosiła, władze TVP Info nie zajęły stanowiska w tej sprawie.

Grudzień 2024

Po raz pierwszy od likwidacji TV Biełsat, Europejska Federacja Dziennikarska (EFJ) zabrała głos w tej sprawie. Stało się to po proteście SDP, CMWP SDP i ostrym komentarzu prezes SDP Jolanty Hajdasz. EFJ potępiła działania obecnego kierownictwa TVP w stosunku do dziennikarzy TV Biełsat.

Dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk pozwał stację TVN o ochronę dóbr osobistych. Sprawa dotyczy reportażu sprzed czterech lat, który został wyemitowany na antenie TVN 24 pod tytułem “29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza”.

TVN firmą „strategiczną”. Dla rządu

Sporo kontrowersji wywołało rozporządzenie rządu ws. listy spółek strategicznych dla kraju chronionych prawnie, bo premier Donald Tusk wpisał na nią Polsat i TVN. Niektórzy finansiści powątpiewają w zgodność tego aktu prawnego z przepisami UE. Wśród polityków opozycji dominuje pogląd, że rząd Tuska przestraszył się możliwości kupna i tym samym przejęcia TVN przez kapitał czesko-węgierski. W takiej sytuacji rząd – co podkreślała prawica – nie miałby za sobą swojej odwiecznej tuby propagandowej w postaci TVN.Z Polsatem kłopot miał sam właściciel. Zygmunt Solorz i jego obecna żona kłócą się z dziećmi miliardera o prawo do sukcesji i olbrzymiego majątku, którym dysponuje stacja i spółki pokrewne.

W rocznicę bezprawnego przejęcia przez rząd mediów publicznych w Polsce i brutalnej pacyfikacji budynków TVP, PR i PAP, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbyła się konferencja „Zbrodnia bez kary. ‘Likwidacja’ mediów publicznych w Polsce 2023 -2024”. „Mamy do czynienia z kompletnym bezprawiem, uchwały podjęte przez obecne, nielegalne władze mediów publicznych nie mają znaczenia prawnego” – podkreślił szef KRRiT Maciej Świrski. Kilka dni wcześniej w KRRiT odbyła się konferencja, na której zaprezentowano kalendarium bezprawnego przejęcia przez rząd mediów publicznych autorstwa zastępcy przew. KRRiT Agnieszki Glapiak.

Pod koniec roku pojawia się coraz więcej informacji na temat sprzedaży TVN. „Najbardziej wpływowy prywatny nadawca w Polsce jest teraz oficjalnie wystawiony na sprzedaż. Warner Bros. Discovery, amerykański właściciel TVN, formalnie polecił bankowi inwestycyjnemu JP Morgan rozpoczęcie kontaktowania się z potencjalnymi nabywcami TVN” – napisał mieszkający w Polsce angielski tłumacz i dziennikarz Stuart Dowell na LinkIn. Wg. zagranicznej pracy w „grze” o TVN są spółki z Węgier i Czech oraz Niemiec a także koncern medialny należący do rodziny zmarłego w 2023 r. byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego.

Od stycznia 2025 roku Jacek Kurski będzie miał swój program z bieżącym komentarzem na antenie telewizji wPolsce24 – potwierdził publicysta tej stacji Michał Karnowski w rozmowie z Media Alertem.

Pod koniec roku (dane do listopada 2024 r. ) portal Mediapanel podał, że w polskim Internecie, w styczniu 2024 r. – analizując wszystkie rodzaje urządzeń odbiorczych – nie zmieniła się czołówka najpopularniejszych grup internetowych . Tak jak na początku roku prym wiodła grupa Google. Zanotowano wzrost jej wskaźników z 29 019 222 tzw. realnych użytkowników [ktoś kto przynajmniej raz zalogował się na kanale, domenie, w aplikacji – red.] w styczniu 2024 r. do 29 093 256 w listopadzie, przy 97,97 proc. zasięgu Google pod koniec roku (w styczniu 2024 r. 97,67 proc.). Na drugim miejscu, też ze wzrostem, była Meta – [m.in. FB i Instagram] – 25 426 386 i 85,59 proc. w styczniu – 26 369 550 i 88,80 proc. w listopadzie, a na trzecim miejscu Polsat i jego Interię zastąpiła grupa Allegro, która na początku roku była na 6. miejscu mając 20 112 786 realnych użytkowników przy 67,70 proc. zasięgu. W listopadzie 2024 r. Allegro miało 22 739 778 przy zasięgu 76,57 proc. Ostatnie klasyfikowane w rankingu miejsce 20. zajęła w styczniu grupa Iberion – ponad 12 mln realnych użytkowników i 41 proc. zasięgu, pod koniec roku 20 miejsce zajęło Ministerstwo Cyfryzacji 11,4 mln użytkowników realnych i ponad 38 proc zasięgu. Najwięcej czasu w styczniu 2024 roku użytkownicy Internetu spędzali korzystając z produktów grupy Meta, na 2. miejscu był Google a na 3. miejscu TikTok. Pod koniec roku liderem została grupa Google przed koncernem Meta i TikTokiem.

W 2024 r. odeszli:

1 stycznia 2024 r. zmarła Iwona Śledzińska-Katarasińska, dziennikarka i polityk, związana z SDP. Miała 82 lata;

Po ciężkiej chorobie 9 stycznia 2024 r. rano zmarł ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków łacińskiego i ormiańskiego, działacz opozycji antykomunistycznej, duszpasterz osób niepełnosprawnych, prezes Fundacji im. Brata Alberta, pisarz, publicysta. Miał 67 lat;

31 stycznia 2024 r. w wieku 32 lat zmarła dziennikarka Agata Tomasiewicz z magazynu „Teatr”;

W marcu zmarł Krzysztof Sapała, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, autor portalu sdp.pl. Miał 49 lat;

16 marca 2024 r. w wieku 89 lat zmarł pisarz, poeta, autor tekstów piosenek, dziennikarz i dyplomata Ernest Bryll;

1 maja w Łodzi zmarł Waldemar Wiśniewski, od 35 lat dziennikarz, publicysta Telewizji Polskiej, autor reportaży, przez wiele lat zasiadał w Zarządzie Głównym SDP i Głównej Komisji Rewizyjnej, był I wiceprezesem łódzkiego oddziału SDP. Miał 69 lat;

10 maja wieku 72 lat zmarła Maria (Majka) Dłużewska – dziennikarka, publicystka, scenarzystka, wybitna dokumentalistka, związana z opozycją niepodległościową. Autorka wielu filmów dokumentalnych i książek poświęconych tragedii smoleńskiej;

29 czerwca w wieku 78 lat odeszła Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, dziennikarka radiowa i telewizyjna, działaczka opozycji w PRL;

W czerwcu 2024 r. w wieku 51 lat zmarł Łukasz Lipiński, dziennikarz, szef serwisu Polityka.pl, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”;

W lipcu 2024 r. zmarł Zygmunt Gutowski związany z SDP, inicjator powstania i honorowy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego. Był organizatorem Międzynarodowych Katolickich Festiwali Filmów i Multimediów „Niepokalana” oraz polonijnych Festiwali „Losy Polaków”. Miał 85 lat;

Także w lipcu 2024 r. zmarła Teresa Wójcik, dziennikarka zajmująca się energetyką i polityką zagraniczną. Przez wiele lat pracowała w „Tygodniku Solidarność”. Miała 91 lat;

Pod koniec lipca 2024 r. w wieku 80 lat zmarła Bogumiła Wander, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek Telewizji Polskiej;

26 września 2024 r. zmarł w wieku 78 lat Bogusław Kukuć, sprawozdawca sportowy związany od lat 70. ub. w. z łódzką prasą i klubem sportowym Widzew Łódź. Dziennikarz zasłabł podczas przedmeczowej konferencji prasowej Widzewa.

Pod koniec października 2024 r. w wieku 59 lat zmarł Grzegorz Maj, dziennikarz, współzałożyciel portalu „W cieniu jupiterów”, współpracownik Radia Maryja i TV Trwam.

hub/ Biznes Alert/ Media Alert/ sdp.pl/ PAP/ WM/ media polskie i zagraniczne