Moskwa: Polska wybierze technologię budowy atomu do końca 2022 roku Alert

– Decyzja o wyborze dostawcy technologii pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powinna zostać podjęta do końca tego roku – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z Polsat News. W najbliższy weekend polska delegacja odwiedzi Stany Zjednoczone, gdzie będzie ustalać szczegóły kontraktu.

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa twierdzi, że Polska wybierze partnera do budowy atomu do końca roku. Wcześniejsze głosy z rządu mówiły o październiku, ale wszystko wskazuje na to, że na decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać.

Tymczasem w najbliższy weekend, Anna Moskwa i wicepremier Jacek Sasin udają się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. – Ta wizyta ma też specyficzny kontekst, trochę inny niż te pozostałe współprace, czy to francuska czy koreańska. Tutaj mówimy o umowie polsko-amerykańskiej. Dotychczasowy projekt był przygotowywany we współpracy z Amerykanami, […] to była realizacja zobowiązania międzynarodowego, umowy, która była w pełni ratyfikowana. I ostatnim elementem tej umowy jest podjęcie decyzji, czy przyjmujemy końcowy raport strony amerykańskiej – powiedziała Moskwa w rozmowie z Polsat News.

– Jeszcze dyskutujemy. Mamy kilka wątków do wyjaśnienia ze stroną amerykańską. Wolimy to zrobić osobiście, niż serią korespondencji – dodała.

Amerykanie są jednym z trzech kandydatów (obok Francuzów i Koreańczyków) na partnera Polski przy budowie jej pierwszej elektrowni jądrowej. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku z pierwszym reaktorem w 2033 roku w jednej technologii.

Polsat News/Jędrzej Stachura