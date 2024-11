Polsko-azerskie forum na COP29: Polska pokazała 12 projektów na rzecz ochrony środowiska

Podczas szczytu klimatycznego COP29, Polska przedstawiła dwanaście gotowych do wdrożenia na całym świecie, innowacyjnych, polskich rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska i ograniczeniu wpływu działań człowieka na klimat – informuje resort klimatu.

Zbliża się ostatni dzień szczytu klimatycznego COP29 w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Od 11 do 22 listopada, jego uczestnicy dyskutują o rozwiązaniach na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia światowych emisji.

Gotowe projekty

W poniedziałek 18 listopada ministerstwo klimatu i środowiska, we współpracy z Ambasadą RP w Baku, zorganizowało Polsko-Azerbejdżańskie Forum Gospodarcze. W trakcie wydarzenia przedstawiono dwanaście gotowych do wdrożenia na całym świecie, innowacyjnych, polskich rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska i ograniczeniu wpływu działań człowieka na klimat. To pierwsza taka misja gospodarcza w Azerbejdżanie – podaje resort.

– Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że zmiany klimatu są ogromnym wyzwaniem. Nie pójdziemy do przodu w sprawie transformacji energetycznej, jeśli nie zostaną zaakceptowane ustalenia dotyczące finansowania. Spotykamy się z firmami oferującymi sprawdzone, innowacyjne technologie wyróżnione w ramach naszego Akceleratora Zielonych Technologii, czyli Greenevo. Myślę, że jest to również sposób na to, aby faktycznie przyspieszyć z ograniczaniem naszego wpływu na środowisko – mówi Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska.

Inicjatywa GreenEvo zrzesza podmioty obecne w Baku, w tym Dagas, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, PROTE Technologie dla środowiska, Symbiona, Agata oraz Instytut Technologii Inżynierii Środowiska. Celem Akceleratora Zielonych Technologii jest międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu.

– Musimy budować mosty współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i instytucjami finansowymi. Nie zmienimy świata bez wspierania innowacyjnych technologii, które powstają w małych, często rodzinnych firmach, także tych polskich – podkreśla Krzysztof Bolesta.

Ministerstwo klimatu i środowiska / Jędrzej Stachura