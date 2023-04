Atom z USA bliżej decyzji zasadniczej. Rząd ma kwartał, a negocjacje trwają Alert

Decyzja zasadnicza będąca zielonym światłem do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu ma zapaść najpóźniej za trzy miesiące, ale trwają już równoległe przygotowania, w tym negocjacje konsorcjum z Amerykanami oraz modelu finansowego.

Polska elektrownia jądrowa na Pomorzu w wizualizacji Westinghouse. Fot. Westinghouse.

Polskie Elektrownie Jądrowe podkreślają w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl, że jako spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, realizują tę inwestycję w kilku wymiarach równolegle. Działania są prowadzone zarówno na poziomie administracyjnym, biznesowym jak i komunikacyjnym, o czym szczegółowo opowiada biuro prasowe PEJ.

Decyzja zasadnicza najpóźniej za trzy miesiące

– Wniosek w sprawie decyzji zasadniczej został złożony przez Polskie Elektrownie Jądrowe do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 13 kwietnia 2023 roku, czyli w najwcześniejszym możliwym terminie po wejściu w życie tzw. specustawy jądrowej. Organ prowadzący postępowanie, czyli Minister Klimatu i Środowiska, ustawowo ma 90 dni na jej wydanie – tłumaczy biuro prasowe Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki Skarbu Państwa mającej zostać operatorem elektrowni. Decyzja zasadnicza to deklaracja rządu, że chce budować atom na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino z wykorzystaniem technologii AP1000 z USA.

Negocjacje z Amerykanami o konsorcjum trwają

– W wymiarze biznesowym, niezwłocznie po wskazaniu przez rząd RP technologii AP1000 Westinghouse, w której realizowana będzie inwestycja, Polskie Elektrownie Jądrowe prowadzą intensywne negocjacje ze stroną amerykańską – przyznają PEJ. – Ich efektem są – podpisana w grudniu 2022 roku umowa o współpracy oraz w lutym 2023 roku umowa pomostowa z firmą Westinghouse Electric Company. Kolejnym krokiem będzie porozumienie między PEJ a Westinghouse i Bechtel, a w efekcie podpisanie Memorandum of Understanding i sformalizowanie współpracy w formie konsorcjum.

– Przed spółką wynegocjowanie, a następnie podpisanie umowy na prace inżynierskie (Engineering Services Contract – ESC), która pozwoli na zaprojektowanie elektrowni. Jako inwestor już teraz bierzemy też czynny udział w pracach przedprojektowych, przedstawiając m.in. informacje i dane niezbędne do uwzględnienia w poszczególnych projektach, weryfikując analizy i odbierając prace zlecone na danych etapach. Spółka buduje też równolegle swój wewnętrzny potencjał organizacyjno-kadrowy, aby móc efektywnie obsłużyć tak duży i skomplikowany proces inwestycyjny – informuje przyszły operator atomu.

– Współpraca układa się dobrze, jesteśmy w stałym procesie negocjacyjnym. Pod koniec marca tego roku przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych spotkali się w Waszyngtonie z kadrą zarządzającą firmy Westinghouse oraz Bechtel. W trakcie rozmów omówiono długoterminową wizję współpracy, wzajemne oczekiwania i podział odpowiedzialności w projekcie oraz model jego realizacji, który zapewni jego najbardziej efektywne wykonanie – odpowiadają PEJ na pytania BiznesAlert.pl. – W najbliższym okresie czasu planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy spółkami PEJ, Westinghouse i Bechtel, które pozwoli na sformalizowanie modelu współpracy trzech firm w formie konsorcjum.

Model finansowy czeka na mechanizm wsparcia

– Jeśli chodzi o model finansowy Spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy i ustalenia z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz z Biurem Pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej dotyczące kwestii finansowania inwestycji. Wpływ na ostateczną strukturę finansowania będzie mieć m.in. dostępność finansowania własnego i dłużnego w czasie, warunki ich posiadania, a także ewentualne zastosowanie mechanizmów wsparcia. Jednym z najważniejszych celów opracowywanego modelu finansowania jest zapewnienie jak najniższej ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – tłumaczą PEJ.

Decyzja środowiskowa i lokalizacyjna w drodze, a konsultacje transgraniczne – w toku

Przed PEJ jeszcze szereg decyzji administracyjnych, do których się przygotowuje. – Po złożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko i wniosku o decyzję zasadniczą, spółka będzie kontynuowała proces uzyskiwania zgód administracyjnych. Prowadzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej ma wymiar krajowy i międzynarodowy. Oznacza to, że Spółka przygotowuje się do organizowanych przez GDOŚ krajowych konsultacji społecznych. Eksperci PEJ na bieżąco odpowiadają na wszystkie uwagi i pytania, które spływają od GDOŚ odnośnie raportu środowiskowego i przedstawionych tam wyników – podaje spółka.

– Natomiast w ramach procedury transgranicznej odbywają się spotkania z państwami, które zgłosiły swój udział w tych międzynarodowych konsultacjach. Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych spotykają się z reprezentacją krajów, które wyraziły chęć udziału w tej międzynarodowej procedurze. Sześć z nich – Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa i Węgry – już wskazało, że informacje przekazane przez Polskę są wystarczające. Przed spółką najbliższe spotkania m. in. z Niemcami i Austrią – czytamy dalej. – Proces ten zakończy się wydaniem przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej. Następnie spółka będzie zobowiązana do uzyskania decyzji lokalizacyjnej, zezwolenia na budowę, które wydaje Państwowa Agencja Atomistyki i pozwolenia na budowę, które leży w kompetencji wojewody, w przypadku pierwszej elektrowni – wojewody pomorskiego. Zgodnie z harmonogramem w 2026 roku rozpoczną się prace przygotowawcze, wcześniej spółka będzie musiała zrealizować szereg dodatkowych analiz, m. in. badań geologicznych.

– Jednocześnie PEJ prowadzi regularne ustalenia ze stroną rządową i na bieżąco współpracuje z inwestorami budującymi infrastrukturę towarzyszącą elektrowni jądrowej (linia kolejowa, droga dojazdowa, sieć przesyłowa) oraz pozostaje w stałym kontakcie z lokalną społecznością i władzami samorządowymi w miejscu realizacji inwestycji. Funkcjonują i spotykają się dwie grupy robocze, w których zasiadają m.in. wójtowie oraz starostowie z regionu inwestycji, organizowane są kolejne spotkania informacyjne, a przedstawiciele spółki regularnie biorą udział w wydarzeniach istotnych dla mieszkańców. Te działania będą kontynuowane – deklarują PEJ.

Wojciech Jakóbik