Kwieciński: Polska jest odporniejsza na kryzys niż inni. Wyniki sprzedaży gazu to potwierdzają Alert

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Fot. PGNiG

– Polska dzięki dywersyfikacji gospodarki oraz wsparciu rządowemu w postaci tarcz antykryzysowych przechodzi obecny kryzys stosunkowo łagodnie w porównaniu do innych państw europejskich. Widać to również po wynikach naszej spółki i ilości sprzedanego gazu w pierwszym półroczu tego roku – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podczas spotkania z dziennikarzami.

Zwiększona sprzedaż

W pierwszym półroczu PGNiG zwiększył sprzedaż gazu o jeden procent w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. W pierwszym kwartale 2020 roku było to siedem procent więcej aniżeli w pierwszym kwartale 2019 roku. – Drugi kwartał był trudniejszy, jednak nie aż tak, jak przewidywaliśmy wcześniej – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Kwieciński dodał, że w porównaniu do innych europejskich państw jest to bardzo dobry wynik – w tym samym czasie zapotrzebowanie na gaz spadło o pięć procent, we Francji spadek wyniósł 12 procent rok do roku.

Podział zapotrzebowania na gaz znacznie różni się względem odbiorców indywidualnych i biznesu – kwiecień i maj były miesiącami chłodnymi w porównaniu do poprzedniego roku, dlatego też zużycie gazu przez gospodarstwa domowe było większe – powiedział Kwieciński.

Struktura zużycia

Prezes odniósł się również do struktury zużycia gazu w przemyśle i energetyce. – Energetyka w Polsce generuje około siedmiu procent całkowitego popytu na gaz. Mamy również rozbudowany przemysł chemiczny, nawozowy czy rafineryjny, który generuje duży popyt błękitnego paliwa. Poza dużymi firmami, widzimy też znaczny trend w przechodzeniu na gaz wśród małych i średnich przedsiębiorstw. To też w głównej mierze pokazuje siłę polskiej gospodarki jako zdywersyfikowanej – podkreślił prezes Kwieciński.

Mariusz Marszałkowski