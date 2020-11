Władze Szczecina chcą nowej kogeneracji. PGE ostrzega przed stratami Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) apeluje do radnych Szczecina, aby głosowali przeciwko projektowi uchwały w sprawie przystąpienia do spółki New Cogen. Według PGE, może to skutkować utratą miejsc pracy i likwidacją elektrowni.

Władze Szczecina kontra PGE

W Szczecinie ma powstać nowe źródło ciepła i energii elektrycznej – tzw. jednostka kogeneracyjna zasilana gazem ziemnym – wynika z informacji władz miasta. Według nich, dzięki inwestycji spółki New Cogen miasto zyska nowe i ekologiczne źródło energii.

Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Szczecin do spółki New Cogen został zgłoszony na najbliższą sesję szczecińskiej rady miejskiej – poinformowały w piątek służby prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Polska Grupa Energetyczna apeluje do radnych, aby głosowali przeciwko uchwale. Zdaniem Grupy, skutkami jej podjęcia mogą być m.in. zamknięcie Elektrociepłowni Pomorzany lub Elektrociepłowni Szczecin, a także utrata setek miejsc i podwyższenie cen ciepła dla szczecinian.

Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany należą do Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK.

Rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa zapewnia, że dzięki inwestycji spółki New Cogen miasto zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej. Jego zdaniem zmniejszy się ilość węgla kamiennego używanego do wytworzenia ciepła. – Działanie to jest zgodne z obowiązującą strategią zrównoważonego rozwoju Szczecina, która kładzie duży nacisk na inwestycje proekologiczne – podkreślał Kolasa.

Wcześniej miasto podało, że gmina chce przystąpić do New Cogen poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego. Prezydent Szczecina wystąpił do rady miejskiej o zgodę na przystąpienie do spółki; decyzja ma zapaść podczas sesji w listopadzie.

W przypadku zgody radnych, kapitał zakładowy New Cogen zostanie podniesiony z 12 do 18 mln zł, a Gmina Miasto Szczecin będzie w posiadaniu 33,3 procent udziałów w spółce. Reszta udziałów pośrednio nadal należeć będzie do koncernu E.ON.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura