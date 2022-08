Rekord PGG. Sprzedano 120 tysięcy ton węgla dla indywidualnych odbiorców Alert

PGG pobija dotychczasowe rekordy i oferuje ponad 120 tysięcy ton węgla dla gospodarstw domowych.

Więcej węgla dla indywidualnych odbiorców

Spółka podkreśla, że sklep online pozostanie przewodnim kanałem dystrybucji i od początku roku w sklepie zaopatrzyło się 190 tysięcy osób.

Aby zwiększyć dostępność surowca dla odbiorców indywidualnych oraz umożliwić kupno węgla jeszcze większej liczbie klientów, spółka wprowadziła od 22 sierpnia w odbiorze gotówkowym na kopalniach limit trzech ton dla jednego klienta. Na stałe wprowadzono także nową funkcjonalność w sklepie – dodanie produktu do koszyka gwarantuje jego dostępność i możliwość zakończenia transakcji w późniejszym terminie. Nowa funkcjonalność wpłynęła na usprawnienie zakupu węgla, zwiększyła się możliwość dokonania transakcji oraz skrócił się czas zakupów. Wprowadzenie nowych rozwiązań to odpowiedź spółki na sygnały płynące z rynku. – Do tej pory testowaliśmy to rozwiązanie, ale okazało się, że nasi odbiorcy pozytywnie przyjęli zmiany, więc wprowadziliśmy je na stałe – informuje PGG.

Od początku roku do dziś w opał w e-sklepie zaopatrzyło się już ponad 190 tysięcy klientów. Za jego pośrednictwem do gospodarstw domowych trafiło dotąd prawie 800 tysięcy ton węgla w atrakcyjnej cenie producenta. Powszechnie dostępny sklep internetowy pozostanie dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych. System sprzedaży będzie nadal doskonalony i rozbudowywany, aby obsłużyć jak najwięcej mieszkańców kraju zainteresowanych nabyciem opału po atrakcyjnej cenie producenta.

