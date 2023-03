Polska i Ukraina znów rozmawiają o ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk Alert

Ropociąg Odessa-Brody-Gdańsk wraca na agendę rozmów Polski i Ukrainy.

Flagi Polski i Ukrainy. Źródło: Freepik

– Odbyliśmy spotkania w zeszłym roku i będziemy rozmawiać o realizacji tego projektu– powiedział dyrektor generalny Ukrtransnafty Wołodymyr Tsependa na konferencji polsko-ukraińskiej o energetyce E23: PL for UA.

Ropociąg Odessa-Brody-Gdańsk to projekt dostaw ropy kaspijskiej przez Morze Czarne i Ukrainy do Polski, który może posłużyć w obecnych warunkach do importu nad Dniepr po zniszczeniu sektora rafineryjnego Ukrainy przez ataki rakietowe Rosji. Wymaga jednak budowy kilkudziesięciu km ropociągu z ukraińskich Brodów do Polski. Spółka Sarmatia mająca zarządzać tym projektem istnieje od początku XXI wieku.

Wojciech Jakóbik