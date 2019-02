Rośnie import ropy do Polski

W III kwartale wartość importu ropy do Polski wzrosła o 60 proc. rdr – podał NBP w raporcie o bilansie płatniczym Polski w III kwartale.

„W III kwartale 2018 r. wartość importu ropy naftowej do Polski wyrażona w PLN zwiększyła się o prawie 60 proc. Wzrost wynikał przede wszystkim ze wzrostu poziomu cen” – napisał NBP. NBP podał, że średnia cena ropy w imporcie do Polski wyniosła w III kwartale 2018 r. 263 PLN/b i była o 53 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i najwyższa od IV kwartału 2014 r.

NBP odnotowuje, że kontynuowany był proces dywersyfikacji dostaw ropy do Polski. Wg NBP w III kwartale 2018 r. dostawy ropy naftowej pochodziły z sześciu krajów – Rosji (67 proc. importu ropy), Kazachstanu (14 proc.), Arabii Saudyjskiej (10 proc.), Wielkiej Brytanii (5 proc.), Norwegii (3 proc.) i Stanów Zjednoczonych (2 proc.).

„W III kwartale 2018 r. miała miejsce tylko jedna dostawa ze Stanów Zjednoczonych, co spowodowane było wygaśnięciem umowy na import z tego kraju. Wpłynęło to na zahamowanie wzrostowej tendencji ilości importowanego surowca. Wielkość jego dostaw wzrosła o niespełna 4 proc. wobec wzrostu o 41 proc. w II kwartale 2018 r” – napisano.

Polska Agencja Prasowa