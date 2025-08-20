Najważniejsze informacje dla biznesu

Energetyka

Polska-Japonia idą w zielony wodór i amoniak. Puławy mogą zyskać

Autor: Tomasz Winiarski20 sierpnia, 2025, 07:40
Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal

Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons

Polsko-japońskie partnerstwo, podpisane pod koniec lipca, ma rozwijać technologie zielonego wodoru i produkcji zielonego amoniaku. Projekty obejmują pilotażowe instalacje, demonstrator SOEC w Puławach oraz działania wspierające transformację energetyczną.

Polskie i japońskie przedsiębiorstwa zawarły list intencyjny dotyczący rozwoju technologii produkcji zielonego wodoru, której celem jest dekarbonizacja procesu wytwarzania amoniaku. 

Pod koniec lipca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Rockfin, Hynfra oraz Niterra Co. podpisały pod koniec lipca memorandum o współpracy, zakładające wspólne działania na rzecz wprowadzania rozwiązań bezpiecznych dla środowiska, które ograniczają negatywny wpływ przemysłu na planetę. 

Polska spółka Hynfra będzie odpowiadać za pozyskanie zewnętrznego finansowania oraz wniesie swoje szerokie kompetencje techniczne i doświadczenie w realizacji projektów transformacji energetycznej opartych na odnawialnych źródłach energii. Firma zapewni kompleksowe wsparcie inżynieryjne na każdym etapie inwestycji – od przygotowania koncepcji po jej wdrożenie – obejmujące również pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych i unijnych, a także kapitału prywatnego i dłużnego. Wartość współpracy nie została ujawniona. 

Technologia przyszłości

Tomoho Umeda, prezes Hynfra P.S.A., podkreślił, że elektroliza tlenkowa „otwiera zupełnie nowe możliwości integracji procesów energetycznych i chemicznych”. Jak zaznaczył, technologia ta, pracując w wysokich temperaturach, umożliwia wychwytywanie i ponowne wykorzystanie ciepła z syntezy amoniaku, osiągając sprawności niedostępne dla innych metod elektrolizy.  

Według niego to „decydujący krok” w kierunku uczynienia zielonego wodoru praktycznym i skalowalnym rozwiązaniem dla przemysłu chemicznego i nawozowego, przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów produkcji w gospodarce o zerowej emisji netto. 

W 2026 roku w Puławach ma zostać uruchomione urządzenie służące do testowania efektywności konwersji energii w związki chemiczne oraz możliwości integracji z procesem syntezy amoniaku. 

Demonstrator ten będzie kluczową platformą weryfikującą technologię SOEC, wyróżniającą się wyjątkowo wysoką sprawnością przekształcania energii elektrycznej w substancje chemiczne, co znacząco ogranicza zużycie energii przy produkcji wodoru.  

Ponadto wysokie temperatury pracy systemów SOEC umożliwiają ich integrację z egzotermiczną syntezą amoniaku w procesie Habera–Boscha. Taka synergia pozwala wykorzystać ciepło odpadowe, dodatkowo podnosząc całkowitą efektywność energetyczną. 

Dalsze elementy umowy

Jak informuje portal CEEENERGYNEWS, porozumienie zawarte pomiędzy partnerami z Polski i Japonii zakłada również budowę pilotażowej instalacji o mocy jednego megawata. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia może ono doprowadzić do jego komercjalizacji oraz przyczynić się do realizacji unijnych wymogów klimatycznych. 

Hynfra to polska spółka aktywnie działająca w obszarze produkcji i wykorzystania zielonego amoniaku – nośnika energii oraz alternatywnego paliwa w procesie dekarbonizacji przemysłu. Surowiec ten wytwarzany jest z odnawialnego wodoru, a jego potencjał dostrzegany jest szczególnie w sektorach wymagających znacznej redukcji emisji. Firma prowadzi projekty budowy instalacji do produkcji zielonego amoniaku m.in. w Mauretanii oraz w Polsce, współpracując w tym zakresie z licznymi partnerami branżowymi. 

Tomasz Winiarski

Powiązane artykuły

benzyna ropa

Ceny paliw spadają. Co zmieni koniec wojny w Ukrainie?
Średnie ceny paliw na polskich stacjach w ostatnich tygodniach notują wyraźne spadki, a kierowcy mogą liczyć na dalsze obniżki. Eksperci...
Bank of America. Fot. heute.at

Koalicja „zielonych” banków może utracić grunt w Europie
Net-Zero Banking Alliance (NZBA), organizacja działająca na rzecz „dekarbonizacji globalnych finansów”, może stracić prominentnych członków w Europie. To banki, które...
Ukraiński przeciwokrętowy pocisk R-360 Neptun. foto: Defense of Ukraine/X

Ukraińska rakieta “Flamingo” – ma Moskwę w zasięgu
W sieci pojawiły się zdjęcia nowej ukraińskiej rakiety manewrującej „Flamingo”, której deklarowany zasięg sięga 3000 km. Broń może mieć strategiczne...
TAGI amoniakenergetykawodór

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Ceny paliw spadają. Co zmieni koniec wojny w Ukrainie?
20 sierpnia, 2025, 08:08
benzyna ropa
Koalicja „zielonych” banków może utracić grunt w Europie
20 sierpnia, 2025, 07:50
Bank of America. Fot. heute.at
Jak zarabia się na „AI slop”. Fala fejkowych wideo zalewa internet
20 sierpnia, 2025, 07:50
Polska-Japonia idą w zielony wodór i amoniak. Puławy mogą zyskać
20 sierpnia, 2025, 07:40
Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal
Chiny zakazują zapasów ziem rzadkich, aby chronić monopol
20 sierpnia, 2025, 07:30
Xi Jingping. Fot. WEF