Polsko-japońskie partnerstwo, podpisane pod koniec lipca, ma rozwijać technologie zielonego wodoru i produkcji zielonego amoniaku. Projekty obejmują pilotażowe instalacje, demonstrator SOEC w Puławach oraz działania wspierające transformację energetyczną.

Polskie i japońskie przedsiębiorstwa zawarły list intencyjny dotyczący rozwoju technologii produkcji zielonego wodoru, której celem jest dekarbonizacja procesu wytwarzania amoniaku.

Pod koniec lipca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Rockfin, Hynfra oraz Niterra Co. podpisały pod koniec lipca memorandum o współpracy, zakładające wspólne działania na rzecz wprowadzania rozwiązań bezpiecznych dla środowiska, które ograniczają negatywny wpływ przemysłu na planetę.

Polska spółka Hynfra będzie odpowiadać za pozyskanie zewnętrznego finansowania oraz wniesie swoje szerokie kompetencje techniczne i doświadczenie w realizacji projektów transformacji energetycznej opartych na odnawialnych źródłach energii. Firma zapewni kompleksowe wsparcie inżynieryjne na każdym etapie inwestycji – od przygotowania koncepcji po jej wdrożenie – obejmujące również pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych i unijnych, a także kapitału prywatnego i dłużnego. Wartość współpracy nie została ujawniona.

Technologia przyszłości

Tomoho Umeda, prezes Hynfra P.S.A., podkreślił, że elektroliza tlenkowa „otwiera zupełnie nowe możliwości integracji procesów energetycznych i chemicznych”. Jak zaznaczył, technologia ta, pracując w wysokich temperaturach, umożliwia wychwytywanie i ponowne wykorzystanie ciepła z syntezy amoniaku, osiągając sprawności niedostępne dla innych metod elektrolizy.

Według niego to „decydujący krok” w kierunku uczynienia zielonego wodoru praktycznym i skalowalnym rozwiązaniem dla przemysłu chemicznego i nawozowego, przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów produkcji w gospodarce o zerowej emisji netto.

W 2026 roku w Puławach ma zostać uruchomione urządzenie służące do testowania efektywności konwersji energii w związki chemiczne oraz możliwości integracji z procesem syntezy amoniaku.

Demonstrator ten będzie kluczową platformą weryfikującą technologię SOEC, wyróżniającą się wyjątkowo wysoką sprawnością przekształcania energii elektrycznej w substancje chemiczne, co znacząco ogranicza zużycie energii przy produkcji wodoru.

Ponadto wysokie temperatury pracy systemów SOEC umożliwiają ich integrację z egzotermiczną syntezą amoniaku w procesie Habera–Boscha. Taka synergia pozwala wykorzystać ciepło odpadowe, dodatkowo podnosząc całkowitą efektywność energetyczną.

Dalsze elementy umowy

Jak informuje portal CEEENERGYNEWS, porozumienie zawarte pomiędzy partnerami z Polski i Japonii zakłada również budowę pilotażowej instalacji o mocy jednego megawata. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia może ono doprowadzić do jego komercjalizacji oraz przyczynić się do realizacji unijnych wymogów klimatycznych.

Hynfra to polska spółka aktywnie działająca w obszarze produkcji i wykorzystania zielonego amoniaku – nośnika energii oraz alternatywnego paliwa w procesie dekarbonizacji przemysłu. Surowiec ten wytwarzany jest z odnawialnego wodoru, a jego potencjał dostrzegany jest szczególnie w sektorach wymagających znacznej redukcji emisji. Firma prowadzi projekty budowy instalacji do produkcji zielonego amoniaku m.in. w Mauretanii oraz w Polsce, współpracując w tym zakresie z licznymi partnerami branżowymi.

Tomasz Winiarski