Polska współtworzy koalicję na rzecz powrotu atomu do Europy, a społeczeństwo go popiera

Koalicja na rzecz energetyki jądrowej w Unii Europejskiej liczy już co najmniej 13 państw, a Polska ją aktywnie współtworzy. Społeczeństwa zachodnie ankietowane przez organizacje pozarządowe domagają się powrotu atomu w energetyce.

Polska, Unia Europejska. Fot. Stałe Przedstawicielstwo RP w Unii Europejskiej.

Według informacji BiznesAlert.pl stałe przedstawicielstwa państw projądrowych w Brukseli współpracują na rzecz promocji energetyki jądrowej do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Są to Polska, Rumunia, Bułgaria, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja i Finlandia, które popierały atom, a także Holandia, Belgia oraz Włochy, które wracają do jego poparcia w czasie kryzysu energetycznego podsycanego przez rosyjski Gazprom.

Koalicja projądrowa chce, aby atom stał się jednym z kół zamachowych odbudowy gospodarczej Europy i dlatego chcą zapisów o jego wsparciu ramach Net-Zero Industry Act, czyli przepisów o rozwoju zielonej gospodarki w Europie. Ma także działać na rzecz atomu w Parlamencie Europejskim. Polska i Bułgaria podkreślają w ramach koalicji, że ich społeczeństwa wyrażają zdecydowane poparcie energetyki jądrowej. Badanie polskiego resortu klimatu z 2022 roku pokazało, że 86 procent Polaków popiera atom.

Jednakże poparcie energetyki jądrowej rośnie na całym świecie. Ankieta przeprowadzona przez organizacje ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition oraz RePlanet między listopadem 2022 roku a styczniem 2023 roku pokazała rosnące poparcie atomu w każdym zbadanym kraju: Francji, Niemczech, Japonii, Polsce, Korei Południowej, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Poparcie w Polsce sięgnęło 84 ankietowanych, a we Francji i Szwecji po 69 procent. 51 procent ankietowanych Niemców popiera atom. Największy sprzeciw wobec energetyki jądrowej został zanotowany we Francji i Niemczech, ale nie przekroczył 15 procent respondentów.

Kryzys energetyczny podsycany przez rosyjski Gazprom podważył rolę gazu jako paliwa przejściowego transformacji sektora energetyki. Ankietowani podkreślali znaczenie atomu dla powodzenia tego procesu oraz zachowania suwerenności energetycznej na Zachodzie, który porzuca zależność od gazu oraz innych surowców z Rosji.

World Nuclear News / Wojciech Jakóbik