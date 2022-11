Polacy i Koreańczycy chcą zbudować prywatny atom w Pątnowie Alert

Ministerstwo aktywów państwowych i resort handlu, przemysłu oraz energii Korei Południowej wraz z ZE PAK, Polską Grupą Energetyczną i KHNP podpisały list intencyjny o zbadaniu możliwości budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Wspomniane resorty podpisały też umowę o współpracy.

List intencyjny ZE PAK-PGE-KHNP. Fot. Wojciech Jakóbik.

Druga elektrownia jądrowa w Pątnowie

List intencyjny ZE PAK-PGE-KHNP zakłada opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w oparciu o koreańską technologię APR1400 z dwoma blokami, które mogłyby powstać w latach trzydziestych. Założenia utworzenia spółki celowej ZE PAK-PGE, udziałów KHNP w niej oraz modelu finansowania z wkładem Koreańczyków ma zostać także ustalony, by znaleźć się w umowie inwestycyjnej możliwej do podpisania w 2023 roku.

– To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Mam nadzieję, że współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej rozwinie się na inne branże gospodarki – powiedział Lee Chang-Yang, minister przemysłu, handlu i energii. – Do tego spotkania doszło dzięki ścisłej współpracy firm z Polski i Korei.

– W zeszłym tygodniu odwiedziłem Polskę i wyraziłem chęć współpracy z Polską przy projekcie elektrowni jądrowej. Współpraca ZE PAK z KHNP zaowocowała dzisiejszym spotkaniem – dodał minister Lee Chang-Yang. – Mamy nadzieję, że przed nimi są jeszcze większe sukcesy i będą dobre rezultaty tej współpracy.

– Korea posiada najnowszą technologię i ma jedne z najlepszych firm budujących elektrownie jądrowe. Jesteśmy pewni, że potrafimy zbudować elektrownię na czas i w budżecie – zapewnił koreański urzędnik – Liczymy też na współprace w branżach wodoru i baterii, a także innych.

– To nowe miejsca pracy w Polsce i nowe szanse w tym kraju – dodał cytowany minister. – To szansa na wzmocnienie strategicznego partnerstwa między Polską a Koreą. Dziękuję za wybór Korei na partnera.

– Agresja Rosji na Ukrainę i brutalna wojna u naszych granic unaoczniła wszystkim jak ważne jest bezpieczeństwo państwa – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. – Widzimy jak ważne jest bezpieczeństwo militarne i energetyczne. W obu obszarach współpracujemy z naszymi strategicznymi partnerami, Stanami Zjednoczonymi i Koreą. Jest czymś niezwykle symbolicznym, że ten tydzień obfituje w tak ważne wydarzenia dla naszego bezpieczeństwa energetycznego.

– Już pojutrze w środę polski rząd podejmie decyzję o wyborze strategicznego partnera budowy drugiej elektrowni jądrowej w ramach programu rządowego. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego będzie to firma amerykańska – dodał Sasin. – Będziemy realizować projekt taniej, czystej i bezpiecznej energii w naszych domach, ale także strategicznej współpracy z Koreą i Stanami Zjednoczonymi.

– Mamy w programie dwie elektrownie jądrowe, na razie zdecydowaliśmy o jednej, będziemy prowadzić postępowanie w sprawie kolejnej lokalizacji. Oprócz nich powstanie trzecia budowana przez konsorcjum polsko-koreańskie – wyliczał Jacek Sasin. – Ta elektrownia będzie również tańsza. Dzisiaj w dobie kryzysu energetycznego i szalejących cen energii jest to dobra wiadomość dla wszystkich Polaków – dodał.

– Nasze oba rządy będą wspierały tę inwestycję realizowaną przez dwie duże polskie firmy energetyczne, w tym państwową PGE oraz koreańską KHNP – powiedział minister Sasin o umowie miedzy jego resortem a ministerstwem handlu Korei.

List intencyjny i memorandum ministerstw o elektrowni jądrowej w Pątnowie

Plan mający powstać w grudniu 2022 roku lub styczniu 2023 roku ma zakładać transfer technologii APR1400 będący przedmiotem sporu z amerykańskim Westinghouse roszczącym sobie prawa do licencji. Ta firma złożyła skargę na plan dla Pątnowa, ale możliwa jest ugoda pozasądowa przed ostateczną umową inwestycyjną.

– Spór musi zostać rozwiązany. Rozmawiałem o tym z Panem ministrem. Jestem przekonany, że wątpliwości zostaną rozwiane do czasu rozpoczęcia tej inwestycji. To spór między firmami do rozstrzygnięcia między nimi – powiedział Sasin o sporze Westinghouse-KHNP o transfer technologii.

Porozumienie między ministerstwami z Polski i Korei zakłada wsparcie polityczne budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz regularne spotkania w tej sprawie. Nie niesie za sobą jednak żadnych zobowiązań.

Projekt prywatny z Koreańczykami ma nie stanowić alternatywy, ale uzupełnienie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zakładającego 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku z pierwszym reaktorem do 2043 roku i realizowanego z Amerykanami.

Niemal w tym samym czasie ZE PAK wypowiada umowę w sprawie małych reaktorów jądrowych ze spółką MS Innovations z powodu „analiz dotyczących możliwego, odmiennego i bardziej zróżnicowanego wykorzystania przez spółkę terenów”. – Od dnia zawarcia umowy w dniu 31 sierpnia 2021 nie toczyły się żadne prace związane z planowaną technologią ani lokalizacją co powoduje, że decyzja ZE PAK pozostaje bez wpływu na realizację projektów budowy floty reaktorów BWRX-300 przez SGE w Polsce – skomentował Synthos Green Energy odpowiedzialny za tę technologię.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 31 października 2022 roku, godz. 10.15 – wypowiedzi ministrów