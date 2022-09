Mołdawia szuka gazu w Europie. Polska wyraża gotowość wsparcia Alert

Mołdawia gorączkowo poszukuje pomocy do zapewnienia dostaw gazu na nadchodzącą zimę. Podczas szóstego posiedzenia polsko-mołdawskiej komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej debatowano nad dwustronną współpracą w sektorze energii. W wydarzeniu udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Adam Guibourgé Czetwertyński podsekretarz stanu. Fot. gov.pl

Kiszyniów liczy na pomoc Unii Europejskiej tej zimy

Szacuje, że Mołdawia będzie potrzebować kryzysowych dostaw z UE w wysokości 300 mln metrów sześciennych, aby przetrwać zimę. Informacja ta została przekazana w dokumencie przesłanym przez Mołdawię do ministrów ds. energii UE. – Dostęp do magazynów w UE i zdolności połączeń wzajemnych będą miały kluczowe znaczenie, aby przetrwać nadchodzącą zimę – napisano w dokumencie.

W jego treści pojawiła się również prośba Mołdawii o dotacje finansowe rzędu 750 mln euro dla wsparcie najbiedniejszych obywateli kraju. Prośba Mołdawii o gaz pokazuje, jak bezbronne jest wiele państw tej zimy i jak trudno może być dzielenie się ograniczoną ilością zmagazynowanego błękitnego paliwa, jeśli Rosja naprawdę zakręci wszystkie kurki.

Mołdawia, która polega na Rosji w zakresie potrzeb gazowych, potrzebowała wsparcia UE również zeszłej zimy, kiedy Gazprom ograniczył dostawy do kraju o ponad jedną trzecią. Gaz stanowi narzędzie, którym Rosja operuje w celu odwiedzenia Kiszyniowa od prozachodniej polityki.

Energetyka głównym tematem polsko-mołdawskiego spotkania

13 września 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-mołdawskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej. Podczas wystąpienia wiceminister klimatu i środowiska podkreślił, że fakt przyznania Mołdawii statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej to wynik wielkiej determinacji tego kraju w drodze do zjednoczonej Europy.

– Mołdawia stoi przed zadaniem dostosowania się do norm, zasad i standardów UE. Jesteśmy gotowi wspierać Mołdawię w procesie dostosowawczym i dzielić się swoimi doświadczeniami z reformowania rynku gazu ziemnego i budowy bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Potencjał pogłębienia dwustronnych relacji istnieje także w obszarze nowoczesnych technologii środowiskowych w ramach realizowanego przez ministerstwo klimatu i środowiska programu GreenEvo, Akcelerator Zielonych Technologii – dodał.

Program GreenEvo, Akcelerator Zielonych Technologii jest przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Europe Express/ Wojciech Gryczka/Szymon Borowski