Polska szykuje się na kryzys małą podwyżką stóp procentowych i przedłużeniem tarczy antyinflacyjnej Alert

Rada Polityki Pieniężnej i parlament odpowiadają na rekordową inflację w Polsce poprzez podwyżkę stóp procentowych poniżej średniej szacowanej przez analityków oraz przedłużenie tarczy antyinflacyjnej obniżającej ceny energii oraz paliw.

Złotówki. Fot. Freepik.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych przy średniej prognozie analityków wahających się od tego poziomu do 77 pp. Ten ruch może antycypować kryzys gospodarczy. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w Polsce wynosiła w czerwcu 15,6 procent.

Ustawa o wakacjach kredytowych przyjęta przez Sejm po poprawkach Senatu posłużyła do przedłużenia obowiązywania tarczy antyinflacyjnej obniżającej ceny paliw i energii z 31 lipca do 31 października 2022 roku. To reakcja na oczekiwanie, że kryzys energetyczny pogłębi się jesienią i zimą.

VAT na paliwa obniżony z 23 do 8 procent, na prąd i ciepło d0 5 procent i na gaz do zera będą obowiązywać do końca października. Podobnie będzie z obniżoną akcyzą na energię oraz niektóre paliwa, a także zwolnieniami od niej dla gospodarstw domowych.

Ustawa czeka na podpis prezydenta RP.

Wojciech Jakóbik