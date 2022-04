Polska pomoże Niemcom, by doprowadzić do unijnego embargo na ropę z Rosji Alert

Minister gospodarki i klimatu Niemiec odwiedził 26 kwietnia swą polską odpowiedniczkę w Warszawie. Anna Moskwa i Robert Habeck rozmawiali o współpracy energetycznej w obliczu ataku Rosji na Ukrainę. Polska i Niemcy będą współpracować na rzecz porzucenia ropy rosyjskiej w ramach embargo unijnego.

– Spotykamy się w wyjątkowej sytuacji, gdy nie rozmawiamy o ogólnej polityce, ale dużych konkretach i wyzwaniach przed którymi stoją oba państwa i Unia Europejska. Niezwykle istotne dla Polski jest pełna solidarność europejska w kierunku pełnych sankcji na wszystkie surowce – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Do Polski w żaden sposób nie wjeżdża białoruski i rosyjski węgiel.

– Przez lata przygotowywaliśmy się do dywersyfikacji w gazie i ropie. Czujemy się do zaakceptowania sankcji już dziś w pełnej solidarności państw Unii Europejskiej. Doceniamy gest w postaci embargo na węgiel, oczekujemy embargo na pozostałe rosyjskie surowce bez zbędnej zwłoki tu i teraz – powiedziała minister Moskwa. – Przedstawiliśmy dziś propozycję takiego ETS za używanie surowców rosyjskich do czasu odejścia państw od surowców rosyjskich i dopingowania. Jesteśmy gotowi, by przedstawić taką propozycję na następnej Radzie Europejskiej.

Przez najbliższe dni razem z wicekanclerzem będziemy analizować działania, gdzie nawzajem możemy przeprowadzić siebie przez proces derusyfikacji energetycznej – powiedziała Anna Moskwa.

– Chodzi o nawiązanie konkretnych stosunków roboczych – powiedział minister Habeck. – Chodziło o przezwyciężenie uzależnienia od importu z Rosji, w tym wypadku od ropy. Niemcy zredukowały zależność od węgla z Rosji i chciałyby, aby ten import spadł do zera. Pracujemy nad tym, żebyśmy zmniejszyli uzależnienie od gazu z Rosji. W przeszłości błędem był brak mocy LNG. W historii udało się nam zejść z udziałem rosyjskim 35 procent przez osiem tygodni do 12 procent importu ropy.

– Rafineria Leuna zmodyfikowała umowy. Rozmawialiśmy o Rafinerii Schwedt zarządzanej przez firmę rosyjską. Chodzi o to, aby zwiększyć możliwości. Chodzi o zabezpieczenie dostaw energii. Mogę powiedzieć, że na dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że embargo będzie do zrealizowania przez Niemcy. Ustaliliśmy, że Niemcy i Polska we wspólnych elementach będą sobie pomagać. Rafinerie w Leuna i Schwedt zaopatrują też część Polski. Przygotowujemy się do uruchomienia rezerw z zachodnich Niemiec i w ten sposób będziemy mogli zapewnić solidarność Niemiec – zdradził Robert Habeck.

– Jeśli chodzi o węgiel przed wojną 50 procent węgla wykorzystywanego w Niemczech pochodziło z Rosji. Ostatnio nastąpił spadek do 25 procent. Nie wiem, kiedy ostatnia umowa zostanie zakończona, ale na pewno wtedy, gdy będzie gotowe embargo unijne. Pracujemy nad tym tak, aby wycofać się z rosyjskiego węgla – dodał minister z Niemiec. – Przed wojną 50 procent gazu używane w Niemczech pochodziło z Rosji. To były błędy w przeszłości. Zależność Niemiec od gazu z Rosji była coraz większa i to się teraz mści. Celem mojego rządu jest zakończenie tej sytuacji jak najszybciej. Trzeba zbudować infrastrukturę LNG. Będziemy ją budować w czasie rekordowym tak, aby w krótkim czasie osiągnąć dalszy spadek importu gazu rosyjskiego.

– 35 procent importu ropy do Niemiec trafiało z Rosji. 12 procent dzisiaj to dostawy do Schwedt zarządzany przez Rosnieft. Model biznesowy tej firmy to zakupy ropy rosyjskiej. To kość niezgody. Potrzebujemy alternatywy dla Schwedt. Pracujemy nad znalezieniem takiej alternatywy w nadchodzących dniach – powiedział minister w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik