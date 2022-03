Polska rozmawia z Naftogazem o dostawach gazu, ale przeszkadza atak Rosji na Ukrainę Alert

Siedziba Naftogazu. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Polski PGNiG rozmawia o umowie gazowej z ukraińskim Naftogazem, ale atak Rosji na Ukrainę to wyzwanie.

– Prowadzimy rozmowy także z Naftogazem – przyznał prezes PGNiG Paweł Majewski. – Należy pamiętać, że jest to obszar objęty działaniami wojennymi, w związku z czym kluczowym elementem jest zabezpieczenie takich transakcji: fizyczne i finansowe – dodał.

PGNiG ma umowę z prywatnym ERU, który odbierał już dedykowane dostawy z terminalu LNG, ale także regularne z rynku. – To nie jest tak, że to są te same molekuły, które przypłynęły do gazoportu, bo chodzi ostatecznie o ilość gazu, która dotrze na granicę Polski z Ukrainą – przyznał Paweł Majewski.

Wojciech Jakóbik