Polacy są zadowoleni z zaostrzenia sankcji USA wobec Nord Stream 2

Rury. fot. Nord Stream 2

– Najnowsze dodatkowe środki USA mające na celu powstrzymanie realizacji Nord Stream 2 przyczynią się do długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Europy. Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny ściślej współpracować, aby powstrzymać szkodliwy wpływ Kremla na erozję więzi transatlantyckich – czytamy na twitterowym koncie ministerstwa spraw zagranicznych.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podziękowała także na Twitterze polskiemu MSZ za poparcie ostatnich kroków departamentu USA w sprawie powstrzymania realizacji rurociągu Nord Stream 2.

Recent additional 🇺🇸 measures designed to #StopNS2 pipeline will contribute to Europe’s long-term energy security.

🇪🇺 and 🇺🇸 should work closer together to deter the Kremlin's malign influence aimed at eroding transatlantic ties.

