Do polskiego gazoportu dotarła 89. dostawa LNG

Tankowiec Oak Spirit. Fot. PGNiG

Do terminalu LNG w Świnoujściu dopłynęła kolejna dostawa gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych.

Dostawa LNG do Świnoujścia

Polskie LNG poinformowało, że była to już 89. dostawa LNG do polskiego obiektu. Metanowiec Oak Spirit przywiózł 173 tysiące metrów sześciennych gazu skroplonego. Ładunek pochodził z terminalu Corpus Christi w Stanach Zjednoczonych. Obecnie statek wraca do USA.

Ładunek ten odbył się na zamówienie PGNiG. Terminal LNG w Świnoujściu obsługiwany jest przez Polskie LNG, należącej do Gaz-System. Następna dostawa przewidziana jest na 8 kwietnia.

LNG World News/Michał Perzyński