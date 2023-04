Spotkanie ministra infrastruktury z prezesem EBOR tematem rozmów, wsparcie dla Ukrainy Alert

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister infrastruktury Rafał Weber spotkali się w Warszawie z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele polskich spółek kolejowych: PKP SA, PKP LHS i PKP CARGO.

Minister Adamczyk podczas wystąpienia komentującego rozwiązania zaproponowane przez KE / fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Jak podano rozmowy dotyczyły wsparcia finansowego i projektowego ukraińskiego rządu i przedsiębiorstw świadczących podstawowe usługi oraz rozwoju korytarzy solidarnościowych, alternatywnych szlaków logistycznych łączących UE z Ukrainą. Wyjaśniono, że taka pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby dotkniętej wojną Ukrainy.

– Od przeszło roku dzień po dniu przekonujemy się, że rola transportu w procesie pomocy Ukrainie zarówno cywilnej, humanitarnej jak i tej wojskowej jest nieoceniona. Sukcesem jest włączenie do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T nowego, bardzo potrzebnego korytarza Bałtyk – Morze Czarne – Morze Egejskie, którego kręgosłup stanowi szlak Via Carpatia, a w przyszłości Rail Baltica. To istotne, bo szlak ten ma swoje odnogi biegnące na Ukrainę – powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W komunikacie dodano, że podczas spotkania omówiono korytarze solidarnościowe – szlaki logistyczne łączące UE i Ukrainę, które po inwazji Rosji oraz blokadzie ukraińskich portów morskich ustanowiła w maju 2022 roku Komisja Europejska i sąsiadujące z Ukrainą państwa członkowskie. Wyjaśniono, że nowe szlaki transportowe, które biegną m.in. przez Polskę, mają kluczowe znaczenie, ponieważ zapewniają Ukrainie możliwość eksportu i importu towarów.

Rozmowy w tej sprawie ministra Adamczyka z tymi konkretnymi podmiotami w pewien sposób krystalizuje jaką rolę Polska chce odgrywać przy przyszłej odbudowie Ukrainy. Przede wszystkim cała logistyka przedsięwzięcia która z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie opierała się na Polsce,

Polska Agencja Prasowa/Bartosz Siemieniuk