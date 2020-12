LNG i Baltic Pipe to dopiero początek. Polska z Włochami mogą razem rozwijać OZE i nie tylko (RELACJA) Alert

Webinar Polska-Włochy. Fot. BiznesAlert.pl

Włoski Saipem zbudował terminal LNG w Świnoujściu i ma zbudować morski odcinek Baltic Pipe. Polacy i Włosi liczą jednak na rozwój współpracy ich firm w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii, biomasy oraz wodoru.

Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati otworzył webinar poświęcony transformacji energetycznej oraz polom współpracy Polski i Włoch pt.: pt.: „Polska wobec wyzwania związanego z transformacją energetyczną. Budowanie partnerstwa z Włochami ”. – Saipem będzie odpowiedzialny za budowę podmorskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe – przypominał ambasador. Jego zdaniem ta współpraca może zostać pogłębiona dzięki inwestycjom w biomasę i Odnawialne Źródła Energii. W tym kontekście przypomniał plan budowy biogazowni przedstawiony przez PKN Orlen i PGNiG oraz skokowy rozwój fotowoltaiki w Polsce. Ocenił, że Polska i Włochy mogą współpracować także w sektorze wodorowym w związku z dążeniem Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej.

– Każdy kraj będzie teraz naciskał na transformację energetyczną. Polska ma śmiały program przejścia od węgla do gazu, który jest mniej szkodliwy. Zielony wodór, biogaz, biopaliwa, fotowoltaika i energetyka wiatrowa to nowe obszary naszej współpracy – wyliczał podsekretarz stanu do spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Manlio Di Stefano. – Popieramy wykorzystanie zielonych gazów, jak biogaz i wodór. Pracujemy nad strategią wodorową, która ma być gotowa w przyszłym roku. Jej szkic zawiera ambitny plan inwestycji, jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz wzmocnienia udziału Polski i Włoch w europejskim sektorze wodorowym. Musimy działać na rzecz wzmocnienia autonomii europejskiej w celu podniesienia efektywności i bezpieczeństwa energetycznego – dodał. Di Stefano wyraził nadzieję, że dyskusja zorganizowana przez ambasadę Włoch w Polsce to początek kontaktów bilateralnych w nadchodzących miesiącach.

– Potrzebujemy stałego i pewnego wytwarzania energii w Polsce. Fundamentem strategii energetycznej Polski jest cel niewpadanie w zależność surowcową od krajów ościennych. Potrzebujemy generacji w podstawie. Potrzebujemy zabezpieczenia i stabilizacji technologii odnawialnych – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Przyznał, że udział Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce będzie rósł, ale węgiel odchodzący z miksu energetycznego będzie potrzebował zastępstwa. – Będą to częściowo elektrownie gazowe, ale zdecydowaliśmy się także na rozwój energetyki jądrowej. To coś nowego w Polsce. Chcemy zbudować 6-9 GW energetyki jądrowej w następnych dwudziestu latach – przypomniał pełnomocnik. – Przejście od węgla do innych źródeł energii zaszło wiele lat temu w innych krajach. To doświadczenie jest bardzo ważne dla Polski, bo dzięki niemu zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudny był to proces w Belgii, Francji i innych krajach. Technologie odnawialne są oczywiście przedmiotem intensywnej promocji. OZE, fotowoltaika, wodór służący magazynowaniu energii powinny się rozwijać w Polsce. Wyzwanie to zapewnienie bezpieczeństwa tego procesu w okresie przejściowym. Potrzebujemy do tego stabilnej podstawy i dlatego mówimy o atomie.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Gibourge-Czetwertyński mówił w wystąpieniu przedstawionym uczestnikom webinaru o wyzwaniach transformacji energetycznej stojącym przed Polską i Włochami. – Transformacja miksu energetycznego Polski będzie możliwa dzięki nowym zeroemisyjnym źródłom energii: morskim farmom wiatrowym, fotowoltaice i atomowi – podsumował minister. Przyznał, że elektrownie gazowe będą potrzebne w okresie przejściowym do czasu pozyskania magazynów energii wielkiej skali i uelastycznienia systemu elektroenergetycznego.