Polska wybiera technologię atomu z USA z Koreą w tle

Polska potwierdza budowę atomu „w sprawdzonej i bezpiecznej technologii” amerykańskiego Westinghouse. Uchwała rządu w tej sprawie ma być gotowa w środę, drugiego listopada. Oprócz tego możliwy jest projekt „prywatny” z Koreańczykami z KHNP.

– Silny sojusz Polska-USA daje gwarancje powodzenia wspólnych inicjatyw. Po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent Kamalą Harris i sekretarz energii Jennifer Granholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse Electric Company. Dziękuję Ambasadzie USA za współpracę. Uchwała Rady Ministrów w środę – podał premier Mateusz Morawiecki 28 października na Twitterze.

Westinghouse był jednym z trzech oferentów realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zakładającego pierwszy reaktor w 2033 roku i 6-9 GW w 2043 roku. Oprócz niego zgłosiły się EDF z Francji oraz KHNP z Korei Południowej.

– Ta decyzja Polski nie tylko wzmacnia nasze relacje dwustronne w bezpieczeństwie energetycznym na pokolenia naprzód, ale daje także jasny sygnał Rosji, że NATO staje razem na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw, wzmocnienia współpracy klimatycznej i obrony przed używaniem przez Rosjan energetyki jako broni – powiedziała sekretarz energii USA Jennifer Granholm po ujawnieniu decyzji Polski.

📣BIG NEWS: Poland's PM Mateusz Morawiecki just announced Poland will select the U.S. government & Westinghouse for the first part of their $40B nuclear project, creating or sustaining 100,000+ jobs for American workers. Thank you for your hard work with @ENERGY, @USAmbPoland! 1/ pic.twitter.com/uuovszCuGy

