Zużycie gazu w tym roku Polsce nie przekroczy 18 mld m sześc.

– Zużycie gazu w Polsce szacowane jest w tym roku na mniej niż 18 mld m3, podczas gdy w roku 2021 było to ok. 20 mld m sześc., co oznacza, że poszczególne sektory dostosowują się do tej sytuacji – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Palnik gazowy. Fot. Wikimedia Commons

Zużycie gazu w Polsce

– Kiedy patrzę na reakcję poszczególnych sektorów, to widzę, że już dzisiaj one dostosowują się do tej nadzwyczajnej sytuacji. Najlepszym dowodem jest prognozowane zużycie gazu w tym roku. W zeszłym roku było to ok. 20 mld m sześc., w tym roku będzie to poniżej 18 mld m sześc., a więc można powiedzieć: znaczący spadek zużycia gazu przy właściwie cały czas mającym miejsce wzroście gospodarczym – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

– Z tego wyciągam wnioski, że poszczególne branże już wdrażają swoje plany efektywnościowe, które my staramy się wspierać – dodał. Premier podkreślił, że swoje plany efektywnościowe wdraża także administracja publiczna.

