Opiekun polskiego atomu ma kolejną umowę na kształcenie kadr sektora jądrowego

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) podpisały porozumienie, w ramach którego uczelnia przygotowuje program nauczania dla przyszłych inżynierów i naukowców. Ci będą mogli odpowiadać za funkcjonowanie elektrowni jądrowych i infrastruktury towarzyszącej na terenie kraju.

– Budując pierwszą elektrownię jądrową w Polsce rozwijamy jednocześnie zupełnie nowy sektor gospodarki – będzie on źródłem pracy dla wielu osób, w tym dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej i dla specjalistów branż pokrewnych. Współpracujemy z wiodącymi uczelniami w kraju, aby zadbać o odpowiednie przygotowanie kadr do pracy w przemyśle jądrowym. Dziś do tego grona dołączyła kolejna polska uczelnia – lubelski UMCS – komentuje Leszek Juchniewicz, prezes PEJ.

– Bardzo się cieszę, że do grona kolejnych partnerów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołącza tak znana, potrzebna i ważna spółka, jaką są Polskie Elektrownie Jądrowe. Istotnym aspektem w postrzeganiu uczelni przez środowisko zewnętrzne są jej relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. UMCS od wielu lat stawia na rozwój i innowacyjność. Tym bardziej cieszy fakt przyszłej współpracy, z której dla obu stron będą płynęły same korzyści. Kooperacja z PEJ to nie tylko nowe możliwości rozwoju dla naszej uczelni – studentów, doktorantów i pracowników, ale również interesujące perspektywy działania dla nowoczesnego, stawiającego na badania naukowe i innowacje Lublina – powiedział rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

Porozumienie umożliwia przygotowanie przez lubelską uczelnię szerokiej oferty na kierunkach o szczególnym znaczeniu dla realizacji krajowego Programu polskiej energetyki jądrowej.

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w roku 2010 uruchomił kształcenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zebrane doświadczenie, wykształcona kadra, prowadzone badania właściwości materiałów z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych oraz monitoring promieniowania jonizującego w środowisku umożliwiły w 2023 roku otwarcie nowego kierunku studiów pn. „Bezpieczeństwo radiacyjne” z zamiarem kształcenia kadr dla przyszłej energetyki jądrowej. Od 65 lat w Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są badania z zakresu fizyki jądrowej, a na Wydziale Chemii od 50 lat prowadzimy działalność naukową w zakresie radiochemii. Te doświadczenia zamierzamy wykorzystać w trakcie współpracy z PEJ w celu wsparcie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce – podkreśla prof. dr hab. Mieczysław Budzyński z Katedry Fizyki Materiałowej UMCS.

Umowa obejmuje współudział PEJ i UMCS w badaniach naukowych oraz zaangażowanie ekspertów spółki w zajęcia edukacyjne uniwersytetu. W jej zapisach pojawia się m.in. organizacja warsztatów, szkoleń i płatnych staży dla najlepszych absolwentów lubelskiej uczelni. Studenci i pracownicy UMCS będą zapoznawać się ze specyfiką sektora jądrowego w ramach wizyt studyjnych w instytucjach związanych z branżą jądrową.

Wcześniej PEJ podpisały umowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Warszawskim oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Polskie Elektrownie Jądrowe / Jędrzej Stachura