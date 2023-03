Prezes dużego atomu kojarzony z Piotrem Naimskim odchodzi Alert

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych został odwołany, a jego obowiązki będzie teraz pełnił wiceprezes.

Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych. Fot. Jędrzej Stachura

17 marca doszło do odwołania Tomasza Stępnia ze stanowiska prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, a jego obowiązki zostały przekazane wiceprezesowi Łukasz Młynarkiewiczowi. Przed przejściem do PEJ pełnił on funkcję prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Z kolei Tomasz Stępień jest kojarzony z byłym pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim. Jego następca to Mateusz Berger, który odpowiada za politykę kadrową Polskich Elektrowni Jądrowych, Gaz-System i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Polska chce mieć pierwszy reaktor jądrowy w 2033 roku i 6-9 GW atomu w 2043 roku. PEJ współpracuje z amerykańskim Westinghouse przy pierwszej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, w której skorzysta z technologii AP1000. Strony są przed podpisaniem umowy projektowej, do którego ma dojść w 2023 roku.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Wojciech Jakóbik