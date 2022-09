Polacy i Francuzi wymieniają doświadczenia przy budowie reaktorów jądrowych Alert

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) poinformowała, że w piątek odbyły się rozmowy z przedstawicielami francuskiego przedsiębiorstwa energetycznego EDF. Tematem rozmów były reaktory EPR (European Pressurized Reactor – Europejski Reaktor Ciśnieniowy – red.).

Elektrownia jądrowa Flamanville. Fot. Wikimedia Commons

– Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych i EDF rozmawiali dziś na temat możliwości wymiany doświadczeń z innych projektów EPR w związku z realizacją programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce – czytamy na twitterze Polskich Elektrowni Jądrowych.

EPR to reaktor wodno-ciśnieniowy (PWR) trzeciej generacji. Był on zaprojektowany i rozwijany głównie przez francuskie koncerny Framatome (obecnie Areva) i EDF oraz Siemens AG w Niemczech. Jednostki tego typu znajdują się m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

