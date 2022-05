Powstaną cztery nowe farmy fotowoltaiczne na wschodzie Polski Alert

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

We wschodniej Polsce powstaną cztery farmy fotowoltaiczne o mocy 4,737 MWh. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podaje, że dzięki temu przedsięwzięciu, emisja dwutlenku węgla spadnie o 3,855,2 ton rocznie.

Budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych zrealizuje firma Antex II. Projekt zostanie zrealizowany w ramach pożyczki udzielonej firmie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania to 8,9 mln zł, a cała inwestycja to koszt 12,9 mln zł. Działania firmy obejmują m.in montaż paneli, budowę stacji transformatorowych, komponentów niskiego napięcia, monitoring, budowę dróg technicznych czy przyłączenie farm do sieci elektroenergetycznej.

W pierwszym roku pracy, farmy mogą wyprodukować ponad 5 tys. MWh energii. Rozkłada się to na trzy województwa we wschodniej Polsce i cztery miejscowości. W podlaskim Żarnowie Pierwszym powstanie elektrownia o mocy 0,999 MW, w podkarpackich Maćkowicach o mocy 0,764 MW, w Białobrzegach 0,994 MW oraz w lubelskiej Łaszczówce Kolonii o mocy 1,98 MW. Razem mają mieć moc 4,737 MWh. Inwestycja jest częścią programu Energia Plus, który zakłada zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko.

NFOŚiGW/Maria Andrzejewska