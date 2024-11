Nasilający się pożar wstrzymał amerykańską kolej

Z powodu nasilającego się pożaru „Jennings Creek” na granicy Nowego Jorku i New Jersey we wtorek wstrzymano kursowanie pociągów na odcinku między Nowym Jorkiem, a New Haven, będącym częścią jednej z najważniejszych linii kolejowych w USA.

Ogień rozgorzał w piątek. Wiatr o prędkości dochodzącej do 50 kilometrów na godzinę oraz susza, która opanowała większość północnego wschodu, spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Dym przenoszący się na południe pogarsza jakość powietrza w Nowym Jorku. We wtorek rano Krajowa Służba Meteorologiczna wydała czerwony alert dla południowych części stanu Nowy Jork, północno-wschodniego New Jersey i Connecticut.

„New York Times” podał, że niektóre tereny są wciąż zbyt trudno dostępne dla pojazdów uczestniczących w akcji gaśniczej i ratunkowej. We wtorek po południu pożar – jak się ocenia – był opanowany w 10 procentach w Nowym Jorku i w 10 procentach w New Jersey. Zginął jeden pracownik zespołu parków stanowych Nowego Jorku.

We wtorek gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul ogłosiła w całym stanie zakaz palenia ognisk i wezwała do ograniczenia grillowania do 30 listopada. Jak dodała, „Jennings Creek” jest największym pożarem w Nowym Jorku od 2008 roku, kiedy to w Rochester spłonęło ponad 1155 hektarów. W 1903 roku w Adirondack spłonęło bez mała 243 tysięcy hektarów.

W typowym sezonie pożarowym w Nowym Jorku pożary obejmują około 570 hektarów. W tym roku ta powierzchnia już się podwoiła. Do gaszenia zaangażowano helikoptery zrzucające wodę, drony, spychacze oraz setki pracowników służb ratunkowych z obu stanów.

Linie kolejowe Amtrak poinformowały, że kursowanie pociągów między Nowym Jorkiem (NYP) a New Haven (NHV) zostało zawieszone we wtorek do końca dnia z powodu dwóch pożarów w pobliżu torów w Bronksie. Jeden spowodował eksplozję transformatora, a drugi wywołał awarię na linii wysokiego napięcia, która zasila pociągi.

Zamknięta trasa jest częścią magistrali kolejowej, Northeast Corridor (NEC). Należy do najbardziej ruchliwych i strategicznych w kraju. Łączy największe miasta w północno-wschodniej Ameryce, w tym Boston, Nowy Jork, Filadelfię, Baltimore i Waszyngton.

