Na winogradzkim rejonie instaluje się panele, obcina się emisje i bywa tu zielono Alert

Dzięki inwestycji w energię słoneczną, mieszkańcy stolicy Wielkopolski emitują rocznie do atmosfery o 260 ton dwutlenku węgla mniej. Instalacja fotowoltaiczna, na którą obecnie składa się 1148 paneli solarnych, zlokalizowana jest na dachach 17-piętrowych budynków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. W ciągu roku ta rozproszona elektrownia PV jest w stanie wyprodukować 350 MWh energii.

Poznańskie Winogrady. Źródło: IBC Solar

Poznańskie Winogrady stawiają na fotowoltaikę

Poznańska instalacja fotowoltaiczna, zrealizowana dzięki wsparciu rządowego programu „Słoneczne Dachy”, zaczęła działać z początkiem 2021 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Multisun Wielkopolska. Pierwszy etap inwestycji obejmował montaż systemu PV na dachach czterech wysokościowców PSM Winogrady. Od tego czasu instalacja powiększyła się 2,5 krotnie i aktualnie zaopatruje 10 budynków w systemy wykorzystujące energię promieniowania słonecznego o łącznej mocy 386 kWp.

– Pozyskany w ten sposób prąd zasila części wspólne naszych budynków, w tym windy, oświetlenia korytarzy i drzwi wejściowych czy układy wentylacyjne. Zwrot w kierunku zielonej energii pozwala nam nie tylko dołożyć własną cegiełkę do rozwoju bardziej zrównoważonego miasta, ale także przynosi wymierne korzyści finansowe. Za wcześnie jeszcze mówić o zwrocie z inwestycji, ale już teraz notujemy oszczędności na poziomie 60 procent rocznego budżetu w porównaniu z poprzednimi latami – mówi Jan Marciniak, prezes zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady.

Od strony technologicznej montaż elektrowni fotowoltaicznej na dachach 17-piętrowych budynków wiązał się z koniecznością przezwyciężenia pewnych trudności. Do największych wyzwań projektowych należały wysokość budynków ponad 50 metrów powyżej poziomu gruntu oraz wynikająca z tego ekspozycja na silne wiatry, osiągające niekiedy prędkość do 115 km/h. Do tej listy dodać trzeba także długi okres eksploatacji (bloki mieszkalne zostały wybudowane ponad 40 lat temu) oraz obostrzenia dotyczące dopuszczalnego obciążenia powierzchni dachu.

Te wszystkie czynniki popchnęły nas w kierunku szukania rozwiązania zapewniającego wydajność i bezpieczeństwo przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi całego systemu PV – tłumaczy Mariusz Wilk, Country Manager w IBC SOLAR Polska. Firma dostarczyła do projektu moduły fotowoltaiczne i zaadaptowane specjalnie na potrzeby poznańskiego przedsięwzięcia struktury montażowe. Wykorzystaliśmy w tej inwestycji naszą bezbalastową konstrukcję, która umożliwia posadowienie instalacji na dachu płaskim bez przebijania powierzchni dachu i bez dociążania go dodatkowym balastem – tłumaczy Wilk.

IBC Solar/Michał Perzyński