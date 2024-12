Pracodawcy RP krytykują sposób procedowania ustawy tytoniowej

Ministerstwo Zdrowia złożyło autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Według Pracodawców RP sposób procedowania ustawy przez obecny rząd godzi w zasady stanowienia prawa w Polsce.



27 listopada Ministerstwo Zdrowia złożyło autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD 86). Pracodawcy RP, po dokładnej analizie zaproponowanych zmian, wyrażają obawy co do procedowania tego projektu. Podkreślają, że zmiany wprowadzone przez autopoprawkę są na tyle istotne, że powinny zostać ponownie poddane ocenie.

– Przedstawiona autopoprawka dotyczy uzupełnienia ww. projektu ustawy o zmiany związane z obrotem tzw. woreczkami z nikotyną – piszą Pracodawcy RP. Wprowadzenie nowej kategorii produktów do ustawy, jaką są woreczki nikotynowe, zmienia zakres dotychczasowej regulacji. Tego rodzaju zmiany, zdaniem Pracodawców RP, wymagają ponownego zaopiniowania projektu, gdyż wcześniej nie były one przedmiotem żadnych konsultacji społecznych ani opinii.

W związku z powyższym, „zapewnienie prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego zaproponowane autopoprawką przepisy […] powinny zostać skierowane do ponownego zaopiniowania, a w przekonaniu Pracodawców RP nawet do ponownych konsultacji społecznych” – apelują przedstawiciele organizacji pracodawców.

W opinii Pracodawców, projekt wprowadzający tak daleko idące zmiany powinien być poddany dokładniejszym analizom, aby zapewnić jego zgodność z interesami wszystkich stron.

Zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów „Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do przeprowadzenia uzgodnień”, a także do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej, co ma na celu wypracowanie konsensusu. Z tego powodu Pracodawcy RP apelują o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu odpowiednie rozważenie i konsultacje zaproponowanych zmian.

Organizacja pracodawców wskazuje, że w projekcie ustawy znajdują się zapisy, które mogą wymagać notyfikacji do Komisji Europejskiej, zwłaszcza w przypadku zakazu sprzedaży woreczków nikotynowych o zapachach innych niż tytoniowe.

– Kolejną bardzo istotną kwestią jest fakt konieczności notyfikacji zaproponowanych przepisów w KE m.in. z uwagi na zawarty w projekcie zakaz sprzedaży woreczków nikotynowych zawierających składniki, które nadają inny niż tytoniowy zapach lub smak – czytamy.

Pracodawcy RP zauważają również, że zaproponowane zmiany wpłyną na przedsiębiorców, którzy będą musieli dostosować się do nowych regulacji. W związku z tym, „zapewne konieczne będzie wydłużenie vacatio legis oraz wprowadzenie odpowiednio długich okresów przejściowych, tak aby przedsiębiorcy mogli się dostosować do wprowadzanych rozwiązań.”

Zdaniem organizacji Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło jeszcze tych istotnych kwestii w przedłożeniu z 27 listopada.

Mateusz Gibała