Premier apeluje o ocieplanie domów przed zimą i mówi, że górnikom należy się nagroda

Kryzys energetyczny podnosi już teraz koszty ogrzewania, a mogą rosnąć dalej w sezonie grzewczym, kiedy będzie ono jeszcze bardziej potrzebne. – Ocieplajcie domy jeszcze przed sezonem grzewczym – zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem górnicy zasługują na nagrodę za pracę na rzecz zwiększenia wydobycia węgla w Polsce.

Program Czyste Powietrze ma wesprzeć finansowanie termomodernizacji domów w wysokości do 50 procent dotacji przed inwestycją i drugie 50 procent po jej zakończeniu. – Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym – zaapelował szef rządu cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Związkowcy Polskiej Grupy Górniczej i Taurona domagają się podwyżek ze względu na plany zwiększenia wydobycia węgla w Polsce w odpowiedzi na kryzys energetyczny. A to się wiąże z wytężoną pracą, ze zmianą organizacji pracy i za to powinna być nagroda, premia, wyższe wynagrodzenie. Sytuacja jest nadzwyczajna i w dialogu należy wypracować nadzwyczajne rozwiązanie – powiedział Morawiecki. – Bardzo nam zależy na tym, żeby chociaż te pół miliona ton więcej węgla wydobyć, ponieważ ściągamy go z całego świata. To dziś towar deficytowy. Im więcej go wydobędziemy na Śląsku, tym mniej będziemy musieli go importować – stwierdził szef rządu.

