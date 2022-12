Premier zapowiada ustawę dot. instalowania przez firmy własnych źródeł energii Alert

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przygotowanie projektu umożliwiającego przedsiębiorcom instalowanie własnych źródeł energii odnawialnej. Prace nad rozwiązaniami dla branży przemysłowej w zakresie fotowoltaiki toczą się w ministerstwie klimatu i środowiska.

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

Premier zapowiada nową ustawę

– Poprosiłem panią minister klimatu i środowiska Annę Moskwę o prace nad tą częścią branży fotowoltaicznej, która jest tą częścią przemysłową, bo tutaj dotychczas zajmowaliśmy się głównie tą częścią, która jest częścią prosumencką – powiedział Morawiecki podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej.

Zapowiedział zmniejszenie istniejących ograniczeń w energetyce prosumenckiej oraz „większą wolność i dowolność lokowania swoich inwestycji w momencie kiedy nie generują problemu dla sieci przesyłowych”.

– Przyciągnęliśmy bardzo wielu inwestorów zagranicznych, wysoko zaawansowane firmy tutaj lokują swoje inwestycje i one coraz częściej sygnalizują nam konieczność możliwości zainstalowania własnych źródeł zielonej energii w 100% przy ich nowo tworzonych firmach. Dość szybko chcę wyjść z taką ustawą również, która będzie wychodziła naprzeciw przedsiębiorcom poprzez instalowanie ich własnych źródeł energii odnawialnej. Jeżeli rzeczywiście będzie to możliwe od strony technologicznej, to będę jak najbardziej otwarty, żeby tak zrobić – podkreślił.

ISB News/Michał Perzyński