Premier zapowiada mechanizm wsparcia dla gospodarstw ogrzewających się czymś innym niż węgiel Alert

Projekt ustawy o mechanizmach wsparcia gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy innymi surowcami niż węgiel zostanie przedstawiony najpóźniej w czwartek, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

Wsparcie dla gospodarstw domowych

Mechanizm, nad którym Rada Ministrów dzisiaj pracowała w odniesieniu do różnych źródeł ciepła, różnych surowców energetycznych musi zostać opracowany w taki sposób, aby w miarę i odzwierciedlać te zwyżki. Te założenia praktycznie są już przygotowane. Poprosiłem, aby do czwartku ustawa znalazła swój ostateczny kształt, może nawet jutro, a najpóźniej w czwartek przedstawimy w jaki sposób bardziej szczegółowy chcemy ochronić gospodarstwa domowe ogrzewające się poprzez używanie innych surowców niż węgiel. Tych gospodarstw domowych jest relatywnie mniej – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dodał, że „był dyskutowany również mechanizm zawarty w tej ustawie, gdyby były takie potrzeby” z minister finansów dotyczący obniżenia VAT-u na surowce – tj. peletu, oleju opałowego, gazu LPG.

– Jeżeli obniżymy VAT od wszystkich tych surowców, a względny wzrost cen był różny, to możemy znowu w sposób bardzo różny potraktować różne gospodarstwa domowe i dlatego pracujemy nad mechanizmem, który będzie starał się uwzględnić tych kilka zmiennych – nie tylko wzrost cen surowców, ale też inne parametry, które o tym zadecydują – podsumował premier.

– Obecny koszt związane z walką z inflacją po stronie obniżek VAT-u i akcyzy to jest ok. 30 mld zł. Do tego należy dołożyć 11,5 mld zł dodatku węglowego, dodatku ciepłowniczego, który już został rozstrzygnięty. Kolejne, o których rozmawiamy, to też ok. 10-12 mld zł. Czyli łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem – to ok. 50 mld zł – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

ISB News/Michał Perzyński