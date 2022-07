Premier wysyła spółki na zakupy, by uchronić Polskę przed niedoborami węgla Alert

Onet informuje, że premier RP zlecił spółkom Skarbu Państwa zakup 4,5 mln ton na potrzeby gospodarstw domowych do końca października, czyli przed sezonem grzewczym w dobie kryzysu energetycznego.

Mateusz Morawiecki, Premier RP. Fot. Kancelaria Premiera RP/Twitter

Portal Onet widział rozporządzenie premiera, który nakazał PGE Paliwa kupić 2,5 mln ton węgla, a Węglokoksowi 2 mln ton do końca sierpnia. Wcześniej pojawiły się informacje o tym, że Polska ma zwiększyć wydobycie węgla krajowego, ale potem okazało się, że jest możliwość zwiększenia go do sezonu grzewczego, kiedy wzrośnie zapotrzebowanie o 200 do 500 tysięcy.

Niedobór węgla w Polsce był szacowany przez jego sprzedawców na 5 mln ton. Jest on wykorzystywany przez odbiorców indywidualnych do ogrzewania. Węgiel w energetyce pochodzi prawie w całości od polskich producentów. Unia Europejska w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę wprowadziła embargo na węgiel rosyjski, który był popularny w Polsce ze względu na niską cenę.

Onet/Wojciech Jakóbik