Morawiecki: Polska jest adwokatem coraz mocniejszych sankcji wobec Rosji Bezpieczeństwo

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

– Polska jest adwokatem jak najdalej posuniętych sankcji wobec Rosji, bo z Władimirem Putinem można wygrać albo gospodarczo, albo militarnie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szef rządu odwiedził rano Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele (gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie). Na konferencji prasowej był pytany m.in. o kwestię szóstego pakietu sankcji unijnych wobec Rosji. Morawiecki powiedział, że Polska jest adwokatem jak najdalej posuniętych sankcji.

– Wsparcie Ukrainy to po pierwsze i po drugie sankcje gospodarcze – podkreślił. Przyznał jednocześnie, że coraz trudniej negocjuje się „szeroki zakres tych wszystkich sankcji”. – A on jest potrzebny, aby wywierać coraz mocniejszą presję na Rosję. Polska stara się organizować tak proces sankcji, aby znaleźć wspólny mianownik pomiędzy jednością UE, a sankcjami, które byłyby zbudowane w najszerszy możliwy sposób, by wywrzeć presję na Putina i Kreml – podkreślił Morawiecki.

W zeszłym tygodniu w ramach szóstego pakietu sankcji Komisja Europejska zaproponowała zakończenie importu ropy naftowej z Rosji w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku. Szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła w Parlamencie Europejskim, że nie jest to łatwa do wdrożenia decyzja, ponieważ niektóre państwa członkowskie są silnie zależne od rosyjskiej ropy, jednak embargo jest konieczne dla ukarania Rosji.

W piątek premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że Węgry nie mogą poprzeć szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w ich obecnej formie, określając propozycje KE mianem „bomby atomowej zrzuconej na węgierską gospodarkę”.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura