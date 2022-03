Prezes Orlenu zapowiada obniżki cen paliw na stacjach Alert

PKN Orlen obniża cenę oleju napędowego na stacjach o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny – o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

– Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Działamy aktywnie by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie – napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Działamy aktywnie by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 16, 2022

To kolejna obniżka cen paliw na stacjach PKN Orlen w tym tygodniu, w poniedziałek koncern informował o obniżeniu ceny oleju napędowego na stacjach o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł, a benzyny – o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł.

Twitter/ISB News/Michał Perzyński