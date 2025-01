Prezes SDP J. Hajdasz: Premier nie powinien tłumić żadnej krytyki prasowej. Czy opinia CMWP SDP zmieni losy procesu Tusk – Sakiewicz?

Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w głośnej sprawie Tusk – Sakiewicz i satyrycznej okładki Gazety Polskiej, bo sędzia dał w poniedzia lek stronom czas na przeczytanie opinii, jaką wydało Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. „Ufam, że sąd weźmie pod uwagę nie tylko subiektywne odczucia jednej osoby, jaką jest pan Donald Tusk, ale także konsekwencje wyroku dla wolności słowa w Polsce” – podkreśliła w rozmowie z Media Alert prezes SDP i szefowa CMWP SDP Jolanta Hajdasz.

„W sumie za okładkę tygodnika Donald Tusk żąda od Gazety Polskiej ponad 200 tysięcy złotych odszkodowania i wielokrotnych, jeszcze bardziej kosztownych przeprosin” – przypomniała Hajdasz. Czy ta opinia zmieni losy procesu? – pytali w tytule artytukułu dziennikarze portalu Niezależna.pl

Okładka

Chodzi o satyryczną okładkę Gazety Polskiej z 2022 roku, na której przedstawiony był obecny premier z zaciśniętą pięścią, a obok zamieszczono jego słowa: „Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS” a w wyjaśnieniu grafiki okładki dodano: „to stanowi odpowiednik pruskiego <<Gott mit uns>> obecnego na klamrach niemieckich pasów”.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Rafał Wagner miał w poniedziałek ogłosić wyrok, ale sprawa dalej nie ma finału. Jak się okazuje, przesunięcie wydania rozstrzygnięcia nastąpiło wskutek wpłynięcia dokumentu CMWP – relacjonował portal Niezależna.pl

„W związku z tym, że w tym ośmiostronicowym stanowisku jest przywołane bogate orzecznictwo, komentarz do toczącego się tutaj postępowania, sąd postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo i zakreślić stronom termin na odniesienie się do tej opinii amicus curiae” – powiedział w poniedziałek Wagner.

Opinia

„Bardzo doceniam to, iż ze względu na stanowisko CMWP SDP, sąd przełożył ogłoszenie wyroku w tej tak bardzo kontrowersyjnej sprawie” – powiedziała MA Hajdasz. Zwróciła uwagę, że uwzględniając ewentualne odszkodowania, jakich domaga się Donald Tusk od Gazety Polskiej, żądania nie są proporcjonalne. „Jeśli będziemy akceptować taki sposób dyscyplinowania dziennikarzy za ich próby przedstawiania złożonych problemów społecznych to możemy na długo pożegnać się z wolnością słowa. Zapewne o ten <<efekt mrożący>> panu premierowi chodzi, by każdy dziennikarz, który chce w jednoznaczny sposób odnieść się do jego wyjątkowo bulwersujących słów, bał się to zrobić z uwagi na porażające, zupełnie nieadekwatne kary finansowe” – podkreśliła prezes SDP.

Nie tylko odczucia Tuska

Jolanta Hajdasz w rozmowie z Media Alert przekonywała, że sprawa satyrycznej okładki Gazety Polskiej wychodzi daleko poza ramy sporu premiera z redaktorem naczelnym krytycznego wobec rządu tygodnika. „Tak jak w tym wypadku, gdy chodzi skandaliczną wypowiedź premiera <<Kto wierzy w Boga, nie głosuje na PiS>>” – dodała Hajdasz

„Ufam, że w tym wypadku sąd weźmie pod uwagę nie tylko subiektywne odczucia jednej osoby, jaką jest pan Donald Tusk, ale także konsekwencje wyroku dla wolności słowa w Polsce. Słowa premiera bez żadnego dodatkowego wysiłku z jego strony rozchodzą się błyskawicznie i w setkach tysięcy miejsc, tylko z tego powodu, że to powiedział premier, jedna, z najważniejszych osób w państwie” – zauważyła Hajdasz.

Premier nie powinien tłumić krytyki prasowej

„ Ci, którzy się z nim nie zgadzają nie mają takich narzędzi, ich głos nie jest słyszalny w takim samym stopniu, jak jego. Ten pozew powinien być oddalony jako bezzasadny” – oceniła dyrektor CMWP.

„Premier nie powinien tłumić żadnej krytyki prasowej , a już na pewno nie tej na jego temat. To raczej on mógłby przeprosić tych, których dotknęły jego słowa, a na to zwróciła uwagę pozwana przez niego Gazeta Polska” – podsumowała Hajdasz.

Mec. Sławomir Sawicki, pełnomocnik red. Tomasza Sakiewicza wyjaśnił, że pismo CMWP w formule amicus curiae nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach postępowania cywilnego. „ To pismo, które ma pomóc sądowi w rozstrzygnięciu – dodał. Opinię złożono w piątek po południu. Sąd dał stronom szansę na odniesienie się do tego na piśmie – zaznaczył pełnomocnik Sakiewicza. Wyrok ma zapaść 31 stycznia.

Opinię CMWP SDP podpisała dr Jolanta Hajdasz, prezes SDP i dyrektor CMWP SDP; formuła prawna opinii – Michał Jaszewski, doradca prawny SDP.

Cała opinia amicus curie CMWP SDP w sprawie D. Tusk przeciwko red. T. Sakiewicz

hub/ Media Alert – Biznes Alert/ Niezależna.pl/ X/ sdp.pl