Prezes URE podsumował ubiegły rok w opublikowanym w czwartek sprawozdaniu z działalności za 2018 r. Jak podkreślił, ostatni rok sprawowania przez niego Urzędu, w ramach upływającej 5-letniej kadencji, obfitował w ważne zmiany i decyzje istotnie wpływające na polską energetykę.

Jak czytamy w dokumencie, to co było bezprecedensowe w ubiegłym roku, w stosunku do lat wcześniejszych, to decyzje polityczne, które miały wyjątkowo silny wpływ na obraz polskiej energetyki i funkcjonowanie niezależnego organu regulacyjnego.

Jednocześnie prezes Bando podkreślił, że energetyka to sektor, który jest „krwiobiegiem” gospodarki, który pełni fundamentalną rolę dla rozwoju wszystkich innych jej gałęzi. Jak zaznaczył, branża ta potrzebuje stabilnych regulacji, sprzyjających podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w długofalowej perspektywie.