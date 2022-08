Prezydent Duda wezwał w Kijowie do demontażu Nord Stream 2 Alert

Polska to jeden z krajów które od początku wojny najbardziej wspierają Ukrainę. Prezydent Polski regularnie odwiedza Ukrainę. Kraje te regularnie współpracują, a Polska przesyła znaczącą pomoc. Andrzej Duda ponownie odwiedził Wołodymyra Zełenskiego i poruszył najistotniejsze dla ofiary rosyjskiej napaści kwestie; wezwał m. in. do demontażu Nord Stream 2.

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda oraz Wołodymyr Zełeński. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Duda w Kijowie

Prezydenci mają rozmawiać na temat wsparcia Ukrainy pod względem militarnym, gospodarczym, humanitarnym i politycznym – poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. – Wizyta obejmuje spotkanie z ukraińskim prezydentem, w ramach których poruszone zostaną sprawy wsparcia Ukrainy w aspekcie militarnym, dostaw sprzętu, potrzebnego temu krajowi do obrony przed agresją rosyjską, gospodarczym, humanitarnym i politycznym – powiedział Szrot podczas porannego briefingu w Warszawie. Zaznaczył on, że następnie prezydent Duda wraz z prezydentem Zełenskim będą uczestniczyć w zdalnych obradach tzw. Platformy Krymskiej. – Ta platforma dotyczy formatu, w którym demokratyczne kraje świata popierają Ukrainę w zachowaniu jej integralności terytorialnej uznanych przez społeczność międzynarodową jej granic – dodał.

– Panowie prezydenci z pewnością będą rozmawiać o tym, jakiej jeszcze pomocy Polska może udzielić, ale także jakiej pomocy Polska może udzielić politycznie, aby przekonać inne kraje, żeby tej pomocy udzielały i ją kontynuowały (…) Prezydentowi zależy na zdecydowanych krokach restrykcyjnych, które byłyby wymierzone w Federację Rosyjską, które by również pozwoliły zrozumieć obywatelom, jak poważnej agresji dopuścił się ten kraj. Prezydent jest też przekonany, że wszystkie kraje Zachodu, UE, NATO powinny występować solidarnie i w tym kierunku będzie zmierzał – zaznaczył Szrot.

Dopytywany odparł, że każda wizyta prezydenta Polski na Ukrainie podczas trwającej wojny ma być symboliczna. – Takie również znaczenie będzie miała ta wizyta – powiedział. Kancelaria prezydenta nie poinformowała o programie, miejscu i czasie trwania wizyty Andrzeja Dudy na Ukrainie, uzasadniając to względami bezpieczeństwa.

Podczas wizyty w Kijowie prezydent Duda wezwał do demontażu Nord Stream 2. – Gazociąg Nord Stream 2 powinien zostać całkowicie zdemontowany ze względu na operację specjalną na Ukrainie. Zmiana polityki oznacza nie tylko zawieszenie Nord Stream 2, ale także likwidację, całkowity demontaż rurociągu – powiedział prezydent. Duda dodał, że budowa rurociągu rozpoczęła się już po przyłączeniu Krymu do Rosji, a Kreml „przekupuje” wiele krajów, by dalej robić interesy po staremu.

Polska Agencja Prasowa/Jakub Sadowski

AKTUALIZACJA: 23 sierpnia 2022 r., godz. 15.35 – wypowiedź Andrzeja Dudy o Nord Stream 2