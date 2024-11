– Po 10 miesiącach bieżącego roku spadła produkcja energii z węgla kamiennego i wyniosła 55 096 GWh – poinformowały w środę Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dodały, że udział węgla kamiennego w krajowej produkcji energii wyniósł w październiku 41 procent i był mniejszy o 18 procent w porównaniu z październikiem 2023 rokiem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały na platformie X, że w okresie od stycznia do października bieżącego roku produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 55 096 GWh, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było to 62 014 GWh. Wzrosła natomiast nieznacznie produkcja energii na bazie węgla brunatnego, z 28 481 GWh do 29 613 GW.

W okresie dziesięciu miesięcy br. więcej prądu wyprodukowały też elektrownie wiatrowe – 19 729 GWh. Rok temu było to 16 635 GWh.

Intensywniej działała również fotowoltaika, dostarczając odbiorcom 16 569 GWh energii w porównaniu do podobnego okresu ubiegłego roku, kiedy wytworzyła 12 605 GWh energii. Ze źródeł gazowych do systemu elektroenergetycznego trafiło w ciągu 10 miesięcy br. 13 102 GWh energii. Rok temu było to 10 604 GWh.

Spadała natomiast produkcja energii w oparciu o elektrownie wodne z 2 955 GWh od stycznia do października 2023 roku do 2 699 GWh w takim okresie 2024 roku.

W październiku 2024 węgiel kamienny miał 41 procent udział w krajowym miksie energetycznym – to spadek o 18 procent. Węgiel brunatny 22 procent – wzrost o 8 procent, wiatr 16 procent – spadek o 15 procent, gaz 11 procent – wzrost o 41 procent, słońce i inne OZE 9 procent – wzrost o 46 procent, woda procent – spadek o 22 procent.

PAP / Biznes Alert