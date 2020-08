Ustawa offshore może trafić do Sejmu w październiku i wejść w życie do końca roku Alert

Projekt ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej może trafić do Sejmu w październiku – twierdzi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Pełnomocnik rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas zapowiedział, że wejdzie w życie do końca roku.

Offshore w Sejmie

– Zmierzamy do tego, by przedstawić projekt na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, następnie na Komitecie Stałym Rady Ministrów, wreszcie na Radzie Ministrów. Mam nadzieję, że (…) w październiku projekt znajdzie się w Sejmie i będzie procedowany – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska podczas Forum Wizja Rozwoju.

Prace nad projektem trwają od ubiegłego roku. Był on m.in. konsultowany z przedstawicielami branży offshore.

Temat został poruszony przez Zbigniewa Gryglasa, pełnomocnika rządu do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, podczas konferencji PSEW 2020, który zapowiedział, że dokument wejdzie w życie do końca roku. – Będzie to konstytucja na morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy na etapie konsultowania kolejnych etapów inwestycji, jak terminal offshore, który powstanie w Gdyni. Będzie on pełnił w okresie budowy farm wiatrowych zasadniczą rolę. Nie jest to jedyne rozstrzygnięcie. Kolejny element to zaangażowanie polskiego przemysłu w łopaty, maszty, ale i turbiny. Myślę, że w końcu one w Polsce powstaną – powiedział Gryglas. – Nowe moce mogą przełożyć się na impuls rozwojowy. Po koronoawirusie musimy znaleźć motory, napędzające polską gospodarkę. Może być nim lądowa i morska energetyka wiatrowa – przekonywał.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura/Bartłomiej Sawicki

AKTUALIZACJA – 24 sierpnia 2020, godz. 14.45 – wypowiedź Zbigniewa Gryglasa