Liczba prosumentów przekroczyła 650 tys. w lipcu Alert

Liczba prosumentów prawdopodobnie przekroczyła 650 tys. w drugiej połowie lipca – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych Jadwiga Emilewicz zaprezentowała poselski projekt nowelizacji ustawy OZE w zakresie prosumentów. Przy okazji pojawiła się informacja o liczbie podłączenia mikroinstalacji do sieci. – Z danych z końca maja wynika, że takich instalacji było 566 308 instalacji. Biorąc pod uwagę miesięczne przyrosty, które jesteśmy w stanie zaobserwować z wcześniejszych okresów, mogę powiedzieć, że prawdopodobnie w tej chwili, w drugiej połowie lipca, jest to ponad 650 tys. – powiedział Zyska podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że pod koniec maja moc zainstalowana w instalacjach prosumenckich wynosiła 3 694 MW, a wszystkie instalacje w Polsce z dużymi, tzw. zeroemisyjnymi źródłami energii i farmami fotowoltaicznymi, to 4 973,1 MW. – W tej chwili jest to na pewno dużo więcej. Czekamy na aktualne dane z Agencji Rynku Energii – dodał.

Według danych Agencji Rynku Energii na koniec maja 2021 roku, moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 973,1 MW. Oznacza to wzrost o 119,8 procent w stosunku do maja 2020 roku. Natomiast przez cały maj 2021 roku moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o 240,3 MW. Stan mocy elektrycznej zainstalowanej dla wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i odnawialnych) wzrósł w maju do 52,2 GW, w tym dla OZE 13,6 GW (26 procent).

ISB News/Bartłomiej Sawicki