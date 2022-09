PSG: Są nadal chętni na gaz, ale potrzebne jest wsparcie przyłączeń do sieci Alert

Polska Spółka Gazownictwa odczuwa kryzys energetyczny w utracie klientów odwracających się od gazu, ale pojawiają się nowi, którym będzie łatwiej uzyskać przyłączenie do sieci dzięki nowym regulacjom.

Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG

– Z punktu widzenia Polskiej Spółki Gazownictwa termometrem rynkowym są wnioski o przyłączenie do sieci. Mamy tu drastyczną zmianę w stosunku do klientów indywidualnych. Mamy 54 procent mniej warunków przyłączeniowych, złożonych zostało 50 procent mniej wniosków o przyłączenie – ostrzegł Jakub Kowalski, wiceprezes Polskiej Spółki Gazownictwa, podczas Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

– Indywidualni klienci rezygnujący uznają, że pójdą w kierunku pomp ciepła z panelami fotowoltaicznymi. Z drugiej strony zauważamy zwiększone zainteresowanie przyłączeniem do naszych sieci podmiotów zawodowych. Jeszcze przed wojną robiliśmy rozeznanie tego rynku, które powtórzyliśmy w połowie roku. W wyniku porównania obu zapytań przybyło nam blisko 150 nowych podmiotów, które chcą w przyszłości przyłączyć się do sieci gazowej. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla nich jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej – dodał Jakub Kowalski.

– Ogromnym wyzwaniem PSG jest, aby mieć za co tych nowych klientów przyłączyć. Koszty inwestycji są olbrzymie, a nasz budżet ograniczony i niedostosowany do potrzeb rynku. PSG potrzebuje systemu wsparcia dla klientów, którzy do nas pukają tak, aby oni mogli z zewnętrznych środków współfinansować koszty przyłączenia – mówił prezes, sygnalizując, że na rynku nie brakuje podmiotów, które zgłaszają gotowość do wzięcia na siebie kosztów takiego przyłączenia, które w przypadku inwestycji deweloperskich mogą kosztować przykładowo dwa mln złotych. Klienci PSG nierzadko sygnalizują, że poradzą sobie z takim kosztem, ale potrzebują odpowiednich regulacji.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski