PSG przywróciła gaz na Opolszczyźnie. Trwają prace na Dolnym Śląsku

Polska Spółka Gazownictwa przywróciła dostęp do gazu swoim klientom na Opolszczyźnie. Fala powodziowa zniszczyła elementy infrastruktury gazowej, odcinając mieszkańców od dostaw. Nie inaczej było na Dolnym Śląsku, ale tam prace naprawcze nadal trwają.

– Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa przywrócili dostęp do gazu wszystkim klientom poszkodowanym przez powódź w województwie opolskim. To jednak nie kończy ich działań. Brygady PSG pozostają w pełnej gotowości aż pozostali odbiorcy przeprowadzą przegląd instalacji i urządzeń wewnątrz budynków, co umożliwi bezpieczne wznowienie dostaw błękitnego paliwa – czytamy w komunikacie PSG.

Tereny Opolszczyzny były jednymi z najbardziej dotkniętych przez wrześniowy kataklizm. Fala powodziowa spowodowała zniszczenia w miejscowościach takich jak Głuchołazy, Bodzanów czy Lewin Brzeski, uszkadzając również infrastrukturę gazową.

– Brygady Polskiej Spółki Gazownictwa przystąpiły do pracy natychmiast po przejściu żywiołu, jednak skala zniszczeń oraz związane z nią wyzwania wymagały wsparcia dodatkowych ekip. Na miejscu, obok monterów z Opola, pracowali także specjaliści z oddziałów w Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Zabrzu – czytamy.

PSG podaje, że jej pracownicy byli w terenie siedem dni w tygodniu, gdzieniegdzie również nocą.

– Wyzwaniem była skala zniszczeń w Głuchołazach, gdzie dostęp do gazu straciło aż 1680 odbiorców. W Bodzanowie natomiast udało nam się odbudować prawie 5 km gazociągu w ciągu zaledwie trzech dni. To imponujące tempo prac wymagało zsynchronizowania działań wielu ekip. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować mieszkańcom Opolszczyzny, którzy, mimo trudnej sytuacji, z dużą życzliwością i zrozumieniem odnosili się do naszych pracowników, wspierając ich na każdym kroku – mówi Mirosław Kozioł, zastępca dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu.

Obecnie PSG czeka na potwierdzenie przeglądów instalacji gazowych i urządzeń wewnątrz budynków przez 58 odbiorców. Ci, którzy uzyskali takie zaświadczenie o bezpiecznej instalacji, mogą skontaktować się z infolinią firmy pod numerem 22 444 33 33, aby umówić się wznowienie dostaw.

Dystrybutor dodaje, że w dalszym ciągu pracuje nad przywróceniem dostępu do gazu na Dolnym Śląsku. Zakończył już działania m.in. w Krosnowicach i Ołdrzychowicach Kłodzkich, ale tam, gdzie niszczenia infrastruktury gazowej były najpoważniejsze (w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim) prace nadal trwają.

Polska Spółka Gazownictwa / Jędrzej Stachura