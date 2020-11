Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie pomimo koronawirusa Alert

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Według danych z końca października 2020 roku, w Polsce było zarejestrowanych łącznie 15 965 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziesięć miesięcy 2020 roku przybyło ich 6 969 sztuk, czyli o 108 procent więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku – tak wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Elektromobilność w Polsce

Licznik Elektromobilności wskazuje, że pod koniec października 2020 roku po polskich drogach jeździło 15 965 elektrycznych samochodów osobowych, z których 54 procent stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 8 662 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 7 303 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 713 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec października osiągnęła liczbę 8 619 szt.

Dane licznika świadczą o tym, że pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 383 szt. Przez pierwsze dziesięć miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 154 zeroemisyjne pojazdy. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku oznacza to zmianę aż o 276 procent rok do roku – zaznacza PSPA.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec października w Polsce funkcjonowały 1 294 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 474 punkty). 32 procent z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W październiku uruchomiono 12 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (29 punktów).

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych/Jędrzej Stachura