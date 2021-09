PTECC: Trójmorze i USA ma razem inwestować w 5G, cyberbezpieczeństwo oraz wodór Alert

Paweł Jabłoński na PTECC. Fot. Wojciech Jakóbik

– USA i kraje Trójmorza oraz nowi partnerzy z Bałkanów rozmawiali o pogłębieniu współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa, 5G oraz wodoru. – chcemy włączenia wodoru jako kolejnego obszaru współpracy Trójmorza. Jego zdaniem warto stworzyć dodatkową grupę roboczą Trójmorza poświęconą temu zagadnieniu – mówił Paweł Jabłoński odpowiedzialny za tę inicjatywę w ministerstwie spraw zagranicznych RP.

Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych pełnomocnik do spraw Inicjatywy Trójmorza, wystąpił na konferencji Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej PTECC.

– Chcę podkreślić trzy obszary współpracy zostaną znacząco wzmocnione w nadchodzących miesiącach. Pierwsza to cyberbezpieczeństwo, także w energetyce. Wykracza daleko poza sferę cyfrową i dotyczy każdej nowoczesnej infrastruktury. Postrzegamy nasz region za szczególnie wrażliwy na ataki mogące zakłócić pracę takiej infrastruktury i całej gospodarki – ocenił Jabłoński.

– Kolejny obszar to wodór. Jestem bardzo zadowolony, że to paliwo było jednym z najbardziej omawianych tematów konferencji – powiedział Jabłoński. – Dlatego chcemy włączenia wodoru jako kolejnego obszaru współpracy Trójmorza. Jego zdaniem warto stworzyć dodatkową grupę roboczą Trójmorza poświęconą temu zagadnieniu.

– W celu przekształcenia naszego regionu Trójmorza w hub smart mobility potrzebujemy odpowiednich rozwiązań, czyli 5G w technologii od zaufanych dostawców – dodał Jabłoński. – Powinny być rozwijane przez firmy z naszego regionu albo przynajmniej z ich udziałem. Ich oferta nie jest gorsza od firm z innych krajów, które chcą współpracować. Chcemy pracować z partnerami, którzy myślą podobnie, a przy tym rozwijać własny potencjał w tym zakresie – mówił minister na konferencji Partnerstwa Transatlantyckiego.

– PTECC to teraz narzędzie działania. Osiągnęliśmy konsensus co do oświadczenia o zasadach w oparciu, o które będziemy pracować dalej. Przyjęliśmy dodatkowych członków: Kosowo i Serbię. Nasze grupy robocze przedstawią plany działania oparte o nasze rozmowy tutaj – wyliczała sekretarz energii USA Jennifer Granholm.

– Planujemy ćwiczenia cyberbezpieczeństwa i modelowanie transformacji energetycznej. Niektórzy z uczestników naszej dyskusji apelowali o to – mówiła Granholm. Amerykanie mają pomóc innym krajom tworzyć miksy energetyczne pozwalające dekarbonizować gospodarki. – Zapraszam do konsorcjum bezpieczeństwa energetycznego z udziałem USA.

– Ta idea zaczęła się od wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Teraz jest wzbogacona o aspekt klimatu oraz wysokich ambicji transformacji energetycznej. Jestem zadowolony, że dzieje się to w Polsce – mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. – Należy odpowiedzieć na pytanie o to jak włączyć plany walki ze zmianami klimatu do naszych rozmów w PTECC w ramach zabiegów o bezpieczeństwo energetyczne z udziałem energetyki jądrowej – dodał.

Wojciech Jakóbik